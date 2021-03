Manchester City ganó y pasó a cuartos de final de la Champions

Compartir

Un Manchester City cumplió con las expectativas y accedió a los cuartos de final de la Champions League ante un Borussia Mönchengladbach que llegó en medio de una crisis al duelo que se jugó en el Puskas Arena de Budapest, escenario elegido por las restricciones de vuelo entre Alemania e Inglaterra ligadas a la pandemia de COVID-19.

El conjunto local salió a hacer el papel que mejor sabe y no encontró impedimentos para hacerlo con comodidad por lo que rápidamente se encontró en ventaja. Tras una transición larga que se rompió por la derecha, apareció el hueco que le permitió a Kevin De Bruyne recibir el balón sin marca y con el arco de frente. El belga no perdonó y tras acomodarse, desenfundó un zurdazo espectacular que se clavó en un ángulo para estampar el 1 a 0 antes de los 15 minutos.

Tiempo después apareció Phil Foden para quebrar por el medio, luego de que varios pases en el fondo obligaran al mediocampo del conjunto alemán a avanzar, y a toda velocidad filtró un pase en diagonal perfecto para que Gundogan, que le había picado en diagonal entre los zagueros, quede mano a mano y defina para gritar el 2 a 0 y liquidar la serie.

Así, la primera mitad acabó con una ventaja cómoda para el cuadro británico que reafirma su mote de candidato al título.

En el complemento, el City siguió ejecutando su plan y pese a las variantes que escogió Guardiola para que algunos de sus jugadores, como Sergio Kun Agüero, puedan sumar minutos, nunca perdió su estilo, aunque sí careció de algo más de profundidad, si se compara con la tenencia.

Riyad Mahrez tuvo dos ocasiones claras para establecer el tercero, incluso Sterling y Foden también pudieron ampliar la ventaja, pero no estuvieron precisos y por eso el marcador no se volvió a mover. Por su parte, el Borussia Mönchengladbach tuvo algunas ocasiones para descontar, pero tampoco se animó a inclinar del todo la cancha, por tener más miedo a sufrir una goleada que ambición por buscar la epopeya.

De este modo, el Manchester City jugará nuevamente los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado la temporada pasada cuando cayó 3 a 1 ante el Lyon en un duelo único disputado en Lisboa por la pandemia del coronavirus. Además del cuadro celeste, obtuvieron el boleto Porto, PSG, Borussia Dortmund, Liverpool y el Real Madrid. Hoy se definirán las dos llaves pendientes: Chelsea (1) – (0) Atlético de Madrid y Bayern Múnich (4) – (1) Lazio.

