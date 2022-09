Manifestantes se trasladaron hasta el Puente Blanco y cortaron el tránsito pidiendo módulos habitacionales

Compartir

El grupo de madres que se encontraban cortando la Avenida Alicia Moreau de Justo en el San Antonio, trasladaron el reclamo al ingreso del Puente Blanco y solo levantarán el corte si reciben una respuesta de las autoridades. «Vamos a seguir acá hasta que se nos entreguen los módulos», manifestó Carmen, una manifestante, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros venimos a cortar la ruta porque necesitamos que nos den los módulos, que nos den una respuesta, yo tengo 5 chicos en mi casa. Nosotros queremos una respuesta para los módulos porque los sueldos no nos alcanzan. Yo soy mamá soltera, estaba alquilando y toda mi casa es chapa de cartón y el día de la lluvia mi hijo se enfermó, tiene broncoespasmo. Muchas madres solteras están reclamando por los módulos», agregó Matilda, otra de las manifestantes presentes.

El grupo de madres que reclama la entrega de módulos habitacionales se encuentran viviendo actualmente en un predio en el barrio San Antonio denominado «La Villita» y tras la lluvia del día lunes, decidieron manifestarse. Primeramente, lo hicieron sobre la Avenida Alicia Moreau de Justo, pero ayer durante la madrugada se trasladaron hasta el ingreso del Puente Blanco, en la rotonda de la Virgen del Carmen.

«Nosotros queremos que nos den una respuesta, no se acercó nadie hasta ahora y no dejamos pasar a nadie, solamente policías y ambulancias», aseveró Matilda. En ese sentido, otra de las madres aseguró que ya tienen las «tirillas» que les entregan en el Ministerio de la Comunidad una vez inscritas para los módulos habitacionales.

«A nosotros nos inscribieron el primer día que nos metimos en el asentamiento, nos dijeron que iban a venir con respuestas, pero hasta hoy no hay ninguna solución; lo que sí es que siempre nos están trancando todo, queremos hacer nuestra casita ahí y no podemos porque nos sacan todo. Queremos por lo menos un terreno para poder hacerle algo a los chicos; con la lluvia mi casita cayó sobre los chicos y me mojo todas las cosas, la pasamos mal, estamos desamparados totalmente», expresó la mujer.

Lo mencionado por esta madre es lo que sostienen varias de las manifestantes apostadas sobre la ruta nacional 11. Pese a tener las «tirillas» de inscripción no reciben ninguna información sobre la entrega de módulos en momentos en los que, aseguran, se los están entregando a otras familias.

Al respecto, Carmen indicó que «acá hay una mujer que tiene la tirilla hace 5 años y tiene 4 hijos y no se le entrega, si vamos por el caso de los que tienen hijos, hay quienes tienen hijos y no se les entrega. Estamos sin luz, sin agua, sin un lugar donde poder hacer nuestras necesidades».

Por tal motivo es que decidieron realizar los cortes, primero de tránsito en el barrio San Antonio, y desde ayer sobre el Puente Blanco a la espera de respuestas por parte de las autoridades. Sólo con una solución concreta, levantarán el corte advirtieron.

«Lastimosamente tenemos que hacer así para que nos hagan caso porque vamos al PAIPPA (Ministerio de la Comunidad) y nos cierran las puertas, vamos a la Casa de Gobierno y nos cierran las puertas, mande un montón de cartas al gobernador y aun así no nos entregan. Vamos a seguir acá hasta que se nos entregue o hasta que nos den una solución porque no podemos estar sin agua y sin luz», concluyó en este sentido Carmen.

