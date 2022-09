Coronavirus: recomiendan seguir utilizando el barbijo en espacios cerrados

Compartir

Linkedin Print

La doctora Cristina Mirassou, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, se refirió a la Resolución de la Nación N° 1849 /22 que establece la no obligatoriedad del uso del barbijo en la Argentina.

Indicó que “la provincia se adhirió, porque Nación dejaba a criterio de cada jurisdicción, de acuerdo con su realidad y planificación” y en referencia explicó que “la situación epidemiológica de Formosa es, desde hace varias semanas, de muy pocos casos”.

Aquí, celebró que esta situación se replica en “la cantidad de camas ocupada en Terapia Intensiva”.

En contexto, realzó “la excelente campaña de vacunación” y “la alta cobertura de inmunización que alcanzó Formosa”, manifestando que por ello “reunimos las condiciones como para suspender la obligatoriedad del uso de barbijo”.

Asimismo, recomendó seguir utilizándolo en espacios cerrados. No obstante, aclaró que “no es necesario hacerlo al estar al aire libre, en la calle o en un espacio muy ventilado con pocas personas”, esbozando que “queda a criterio y responsabilidad de cada uno”.

Al respecto, volvió a recordar que “a pesar de tener un índice bajo de casos, de igual manera el virus sigue circulando, entonces como que no está de más tomar estos recaudos”.

Vacunación

Con respecto de la vacunación, aseguró que el porcentaje de cobertura “ha sido muy bueno” y a su vez destacó las distintas estrategias que se han llevado a cabo para lograrlo, nombrando a la inoculación casa por casa.

También, adelantó que a partir de octubre y durante todo el mes “vamos a tener la vacunación con la anti-sarampionosa, que es la triple viral que cubre el sarampión, la rubeola y las paperas”.

“Esta campaña también es importante, porque se han dado casos y será para niños de uno a cuatro años”, señaló.

Y expuso: “Se le aplicará al grupo etario de uno a cuatro años, a pesar de que cuenten con el esquema completo, ya que es una dosis adicional, o sea, que igual deben ponerse”.

Finalmente, informó: “Van a estar disponibles en todos los efectores de salud”.

Compartir

Linkedin Print