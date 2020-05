Marcela Tinayre recordó cómo reaccionó Mirtha Legrand cuando se enteró de la muerte de Goldy

Compartir

Linkedin Print

La repentina muerte de Goldy Legrand fue una de las más tristes noticias que ha recibido Mirtha en su vida. Marcela Tinayre fue la encargada de contarle el lamentable hecho a la diva, pocas horas después de que encontraran a su hermana gemela en la cama, donde se había acostado para tomar una siesta. Y hoy, en la apertura de su programa, la conductora contó cómo se lo comunicó a su mamá, y dedicó unas tiernas palabras para su tía.

“Quiero agradecer sobre todo las muestras de cariño que recibí de todo el público, familia, amigos, familia lejana, familia cercana, la prensa, las autoridades, todas las manifestaciones que tuvimos de condolencias”, comenzó señalando Marcela al inicio del ciclo que conduce, Las rubias.

“Ustedes saben que el viernes primero de mayo a las 7.10 de la tarde me avisaron que falleció mi querida tía Goldy, para muchos que no la conocían, Silvia Legrand; una mujer extraordinaria. Se acostó a dormir la siesta y se quedó. Es la hermana gemela de mi mamá, a quien estoy cuidando mucho porque la amo mucho y porque perdió en siete meses dos hermanos. A cualquier edad eso es muy fuerte”, dijo la conductora, haciendo referencia a la muerte de su tío, José Martínez Suárez, hermano mayor de Mirtha, ocurrida en agosto del año pasado.

“Tía Goldy era una mujer increíble. Ella se retiró del mundo del espectáculo, del cine y de la televisión, inclusive, cuando habían hecho algo juntas con mamá para dedicarse a pleno a su familia. Una mujer bellísima, estupenda, linda, educada, culta, graciosa, muy graciosa. A lo largo de su vida nos sorprendía cada vez porque estaba llena de amigos. Todos la amábamos. Somos una familia muy familiera. Entonces cuando nos juntábamos tía Goldy siempre tenía un discurso donde se hacía un silencio absoluto. Ella recitaba algo y nombraba a los que no estaban y a los que estaban. Era como un hábito en nuestra familia hacer eso, y era como un gurú porque a nadie se le ocurría acotar algo. Había que escuchar a tía Goldy. Ella, una mujer que siempre estaba dispuesta a escucharte”, añadió Marcela, referenciando al público sobre su tía María Aurelia Paula Suárez, el verdadero nombre de Silvia Goldy Legrand.

La hija de Mirtha contó que su tía estaba muy interesada en la pandemia del coronavirus, y se había dedicado a investigar todo lo que sucedía en el mundo con este tema: “Es muy graciosa. Estaba muy preocupada ahora por el tema de la pandemia. Además, era una investigadora frustrada porque seguía el tema. Sabía lo que seguía pasando por todo el mundo. Mamá me contaba que ella la llamaba: se hablaban 25 veces por hora, todo lo comentaban, todo lo decían. Ella investigaba este coronavirus, cómo se iba desarrollando en todas partes del mundo y decía que el mundo cambió. El mundo cambió, y mucho: desde los afectos, de no despedirte de los afectos. Cuento esto porque para mamá es muy difícil. La simbiosis que hay entre hermanas gemelas es casi inexplicable”, relató.

Más tarde, Marcela contó cómo fue el momento en el que tuvo que darle la triste noticia a Mirtha: “A mamá le tuve que avisar yo que había fallecido tía Goldy, fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Fue muy tenso; uno no sabe cómo actuar en esos momentos, cómo decirle algo de la muerte de alguien tan amado, tan querido. Mamá, que ha pasado por pérdidas tremendas. Empecemos por la muerte de un hijo… ella me abrazaba a mí, justamente al revés; tuvo más rol de madre que yo de hija y fue muy duro, fue muy duro para todos. Porque me estoy refiriendo no solo a mi familia: lo digo por todos aquellos que con el tema de la pandemia no han podido despedir a la gente que amamos”, señaló Marcela, muy conmovida por la situación que está pasando.

Y relató lo difícil que era para Mirtha entender que su hermana había fallecido, ya que ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirla en el cementerio: “Como los chicos, si no lo ven, no lo creen. Despedir a alguien que no lo ves, no lo podés despedir, no ves nada, pensás que el día que te dejen salir y lo vas a ver, que no es verdad, que esto es una novela… Ha sido muy duro para mi madre, a quien estoy acompañando porque la amo, la cuidamos; estamos todas las familias entrelazadas cuidándonos”.

Marcela agradeció a todos los que, de alguna u otra manera, acercaron su pésame por la muerte de su tía: “Agradezco profundamente a todos, han sido todos amorosísimos en todos lados, por todo lo que dije: la prensa, los amigos, la familia. Hemos recibido miles de mensajes de los cuales tratamos de contestarlos poco a poco”.

Y tuvo unas palabras de despedida hacia su tía: “Donde esté tía Goldy, donde esté volando en este momento, que sea muy feliz, que nos siga cuidando, que nos siga mandando mensajitos de alguna forma. Cada uno va a saber cómo recibirlos”.

Finalmente, y antes de compartir con el público un video donde se ve a su madre y a sus tíos disfrutando un evento en familia, Marcela se tomó unos minutos para hablarle a Mirtha: “Tiene que ser muy fuerte, porque es muy duro de pasar, y sobre todo que hablamos de una familia de tres hermanos muy unidos. Gracias a todos, mamá que sé que me estás viendo, quiero que sepas que mi amor es infinito hacia vos y que voy a estar siempre a tu lado. Te mando un beso enorme”.