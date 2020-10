Mario Pasik aseguró que está en contacto con su hermano muerto: “Lo tengo a Salo conmigo”

Compartir

El 3 de enero de 2017, Salo Pasik murió a los 71 años a causa de un virus intrahospitalario que sufrió luego de una operación de cadera. A lo largo de su extensa carrera, se destacó como actor, director y docente. Más allá de su partida, dejó una huella imborrable con su trabajo y todavía es recordado con mucho cariño, especialmente por su hermano, Mario Pasik.

“Lo tengo a Salo conmigo. No es que me ponga a hablar con él pero de alguna manera es un diálogo que se modifica. No hemos tenido a lo largo de la vida una relación de enfrentamiento, pero teníamos distintos grupos de pertenencia. Pese a que algunos coincidían. Hemos trabajado mucho juntos”, aseguró Mario sobre el fuerte vínculo que tiene con su familiar.

“Sumó una más alta presencia esa hermandad cuando mi mamá empezó a despedirse. Coincidíamos”, explicó el actor en una entrevista en Mitre Live, el ciclo de Juan Etchegoyen que se emite por las redes de Radio Mitre. Y contó las señales que suele recibir de Salo: “Una vez me pasó en la calle, yo estaba haciendo Los martes orquídeas. En la esquina del teatro había un café y yendo hacia ahí me paró una persona que vendía películas. Me dijo que veía mis novelas. Me felicitó por mi trabajo. Y al minuto me estaba hablando de Salo, pero mucho me hablaba de él”.

Además, Pasik explicó por qué sentía la presencia de su hermano a través del relato de esa persona: “Yo la miraba. Me dijo que le había hecho bien escuchar un par de reportajes míos donde hablé de mi hermano. Él había estado en la India y era seguidor de Sai Baba. Y a la mujer le había afectado mucho y le había hecho bien verlo. Después de quince minutos que esta mujer me hablaba, empecé a mirar para arribar y dije: ´Estás´…”.

“Son esas maneras y esas formas. Además, la coincidencia de estar trabajando de lo mismo. Si hablo con vos y habló de Salo no hablo de un hermano que no conocen la cara. Despertó mucho afecto y admiración. Me encuentro permanentemente con él. En este reportaje por ejemplo. Es inevitable y maravilloso también”, agregó el artista muy emocionado.

Cabe recordar que un año después de la partida de Salo, ocurrió un papelón en los premios Carlos cuando hicieron un homenaje recordando a los actores que habían muerto en 2017. En el video fue incluida la imagen de Mario, cuando debería haber estado la de su hermano.

Al enterarse de lo sucedido, el actor confesó que se lo tomó con humor: “Me fui enterando porque estaba comiendo con mi mujer y su hija y de pronto me empezaron a llegar mensajes tan particulares que no entendía nada. Yo les decía que estaban equivocados, pero después entendí la situación”.

“Me lo tomo con humor. Salo siempre fue un jodón, hace cualquier cosa por tener prensa. Qué mejor oportunidad para recordarlo y que me estén llamando para ver qué me pasó con esto”, reveló el reconocido actor a Involucrados. Por último, agregó: “Lo que me pasa durante todo este tiempo que está faltando es que él está, se hace presente. Es un hombre que de verdad merecería haber vivido más, haber dado más en todo su potencial”.