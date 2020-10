F1: Bottas le ganó a Hamilton y logró la pole en Alemania

Compartir

Mercedes copó la primera fila: Bottas hizo la pole en el GP de Eifel y Hamilton fue segundo; detrás, Verstappen. En Ferrari, Leclerc quedó 4° y Vettel, 11°.

El finlandés Valtteri Bottas logró la pole position con Mercedes para el Gran Premio de Eifel, en Nürburgring, por la 11a fecha del campeonato 2020 de la Fórmula 1. El finlandés superó a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que fue segundo, mientras que en tercer lugar quedó Max Verstappen (Red Bull).

Bottas había sido también el más rápido en la única tanda de entrenamientos que tuvo este Gran Premio de Eifel, en Nüruburgring, previo a la clasificación. El viernes no hubo actividad debido a las inclemencias climatológicas que impidieron el desarrollo convencional.

Hamilton quedó relegado respecto de su compañero de Mercedes. Es sabido que el campeón mundial cuenta con una muy buena ventaja en el campeonato y su objetivo principal está en la mira, pero también es lógica su ambición de llevarse la victoria en la tierra del equipo Mercedes. El británico cuenta con 205 puntos, contra 161 de su coequiper.

El sabor agridulce de Ferrari se dio con el cuarto puesto de Charles Leclerc, aunque se contrasta con la eliminación de la última tanda clasificatoria del ex campeón mundial Sebastian Vettel, que fue 11°.

Nico Hulkenberg reemplazó a Lance Stroll en el equipo Racing Point, ya que el piloto titular dio positivo en el test de Covid-19.

“Tuve mucha confianza en la última vuelta. Logré los tres sectores púrpura, con récord. Estoy muy feliz, más teniendo en cuenta que tuvimos poca práctica. Sentí que podía mejorar la vuelta y lo logré, fue una gran vuelta y la disfruté. Estoy muy confiado para la carrera, espero tener una buena largada”, explicó Bottas.

En tanto, Lewis Hamilton comentó: “Hay más de 2/10 respecto de Valtteri. Estudiaré por qué se dio esa diferencia. Es muy lindo girar en este circuito tan emblemático. La baja temperatura puede incidir en la estrategia con las cubiertas. Pero habrá que estudiar muy bien cada paso a seguir antes de la carrera”.

Asimismo, Verstappen acotó: “Fue una buena clasificación, pero al no girar el viernes, se complicó nuestra tarea. El auto estuvo subvirante en el sector más importante del trazado. Lo bueno es que nos estamos acercando a Mercedes- De todas formas esperaba un poquito más, pero estoy satisfecho. Para la carrera será fundamental el comportamiento de los neumáticos”, comentó Verstappen.