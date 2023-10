Martillazo de Jorge Martín: ganó el sprint de Indonesia y es nuevo líder de MotoGP

No quedan dudas: Jorge Martín es el piloto del momento en MotoGP. Tanto, que por primera vez pasó a liderar el Mundial, tras su triunfo en el sprint del GP de Indonesia, 15ª fecha del Mundial que se vive por Star+. La cosecha de puntos del español en las últimas cuatro citas y media (contando la carrera corta de Mandalika) es alucinante. El piloto del Pramac acumuló 139 puntos, contra los apenas 70 de Pecco Bagnaia, el campeón y quien mandaba con comodidad en el acumulado del ejercicio. Pero la taba se dio vuelta y el madrileño llegará al domingo indonesio en la cima, con siete de ventaja sobre el actual monarca.

En la calurosa pista de Lombok, distante a 1081 kilómetros de Jakarta, la capital del país, Martín hilvanó su cuarto triunfo de sábado en fila y el sexto del año (domina ampliamente en el rubro sprint). Con una Ducati igual a la de Pecco, pero del satélite Pramac, el español es el piloto a vencer en el momento más crucial del torneo, mientras que Bagnaia viene sufriendo. Y en Indonesia jamás encontró el ritmo, debió pasar por la Q1 y quedó eliminado en esa fase de la clasificación después de que lo desbancara su compañero de equipo, Enea Bastianini.

En la carrera corta de Mandalika, mientras Martín avanzaba a paso firme con grandes superaciones (Brad Binder, Fabio Quartararo, Luca Marini y Maverick Viñales fueron sus víctimas) para llegar a la cima. Mientras que Pecco apenas pudo escalar hasta el octavo lugar, aprovechando males ajenos (caídas de Marc Márquez, Aleix Espargaró y Binder) para quedar clavado en el octavo lugar detrás de Bastianini. Sorprende que no haya llegado la orden desde el box de Ducati para que la Bestia cediera su lugar y así el campeón anotara, al menos, un punto más.

“Largar sexto no era lo mejor, pero pude hacer buenas maniobras de superación. Estoy feliz de estos puntos y ser líder del campeonato en este momento. Ahora hay que seguir con esta mentalidad”, dijo Martín, quien no ocultaba su alegría al recibir su sexto medallón del año como vencedor de sprint, mientras Bagnaia charlaba acaloradamente con sus ingenieros en el box de Ducati.

La taba se dio vuelta en el Mundial y el que parecía tener todos los planetas alineados para repetir el título ahora deberá vestirse de cazador para alcanzar a Martín. El español se muestra firme con una templanza clave en esta instancia. El final está abierto, pero con un líder distinto.