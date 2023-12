Martín Menem y Francisco Paoltroni, los elegidos para presidir Diputados y el Senado

El diputado electo por La Libertad Avanza (LLA), el riojano Martín Menem, fue confirmado este sábado para presidir la Cámara de Diputados, en tanto que la presidencia provisional del Senado quedará en manos del formoseño y también libertario Francisco Paoltroni, con lo cual la línea sucesoria quedará integrada por miembros del partido libertario.

«El Presidente electo, siguiendo la tradición democrática de los últimos 40 años, propondrá al doctor Martin Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al señor Francisco Paoltroni como presidente Previsional del Senado de la Nación», informó el mediodía de este sábado la oficina del Presidente electo en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

«Como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante», agrega el comunicado.A las 15:30, Menem se encontró con Milei en el Hotel Libertador donde el propuesto presidente de la Cámara Baja fue recibido con un abrazo por el mandatario electo y la asesora del partido, Karina Milei. «Acá con nuestro candidato a Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, siguiendo una larga tradición de que la Cámara la presida el partido que gobierna. Viva la Libertad Carajo», escribió el presidente electo en X.

El mensaje fue acompañado por la fotografía de ambos dirigentes durante el encuentro que se extendió por más de dos horas. Por su parte, Menem le agradeció a Milei «la confianza» depositada en él.

«Vine a saludar al presidente (electo) y agradecer la confianza que ha depositado en mi para nominarme como candidato a presidente de la Cámara de Diputados. La gente nos ha elegido para llevar adelante este gobierno a partir del 10 de diciembre», expresó a la prensa al salir del encuentro.

Más temprano, el designado ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos quien había anticipado los nombres en diálogo con las radios Mitre y Continental.

«El presidente electo ha decidido que ambas cámaras estén presididas por dirigentes de La Libertad Avanza», reveló Francos y adelantó que Martín Menem «va a ser propuesto por el presidente electo como candidato a presidir la Cámara de Diputados y en caso del Senado va a proponer a Paoltroni de Formosa”.

El diputado nacional electo por la LLA Martín Menem se había sumado esta semana a la lista de postulantes a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, un lugar para el cual también se habían posicionado los legisladores Cristian Ritondo, del PRO; Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País, y (electo) Miguel Ángel Pichetto del Peronismo Republicano, entre otros.

Paoltroni, en tanto, corría con ventaja entre los siete senadores que tendrá LLA como formación debutante en la Cámara alta, aunque en los últimos días también se manejaba la posibilidad de que el lugar fuera para la cordobesa Alejandra Vigo, a partir de los mencionados acuerdos de Milei con Juan Schiaretti.

Martín Menem -hijo del exsenador nacional Eduardo Menem-.tiene 48 años y fue elegido como diputado nacional por La Rioja el pasado 22 de octubre, por lo que asumirá su banca el próximo jueves en la sesión preparatoria prevista para las 12.

En tanto, Paoltroni comenzó a tener relevancia por armarse un partido político para enfrentar a Gildo Insfrán en esa provincia y así se convirtió en uno de los siete senadores que formará parte del bloque de Milei en la Cámara alta, dejando sin la posibilidad de continuar en el Senado nada menos que al presidente del bloque radical, Luis Naidenoff.

La jura de los 24 nuevos senadores y la designación de las autoridades será el mismo jueves desde las 15. De ser designado Menem en Diputados, reemplazará a la actual titular del cuerpo, Cecilia Moreau, que ejerce ese cargo desde el 2 de agosto de 2022, cuando reemplazó al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

En tanto que Paoltroni reemplazará a la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que asumió ese cargo el 10 de diciembre de 2019 a partir de la llegada del Frente de Todos (FdT) al Gobierno nacional.

Las designaciones

Para que ambos terminen siendo elegidos por el Presidente electo como autoridades de la Cámara, incidió la definición que el miércoles pasado realizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en redes sociales, teniendo en cuenta que el Frente de Todos/Unión por la Patria, continuará teniendo desde el 10 de diciembre la mayor cantidad de bancas en ambas cámaras.

“Manifesté que sigo pensando exactamente lo mismo de siempre: tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo”, escribió la Vicepresidenta.

Ese mensaje, celebrado por los 35 diputados y los siete senadores electos por la LLA, termino de diluir las negociaciones que tanto el expresidente Mauricio Macri, por el PRO, como Schiaretti, por la fuerza que gobierna Córdoba, estaban llevando adelante para ocupar esos cargos a cambio de “gobernabilidad”.

La decisión de los líderes de LLA de prescindir de esos acuerdos a nivel parlamentario, sumado a la llegada al Gabinete “a titulo personal” de la hasta hace un mes y medio candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, también van a incidir en el armado de los bloques e interbloques parlamentarios, que deben estar definidos antes del jueves.

El escenario en el Senado

Para el Senado, en las elecciones de 22 de octubre pasado Unión por la Patria (UxP), que en el Congreso se llama FdT, obtuvo 11 escaños, lo que le permitirá reunir una bancada de 33 legisladores y mantener la primera minoría. En tanto, aún resta saber si los 24 miembros de JxC, la principal bancada opositora, se mantendrán unidos hasta el próximo jueves tras el apoyo de un sector de PRO a la candidatura de Milei, en contra de la posición de sus socios radicales.

La tercera fuerza será LLA, que estrenará participación en el Senado con una bancada de siete integrantes. Fuera de estos tres espacios quedarán ocho senadores referenciados principalmente en administraciones provinciales como las de Santa Cruz, Córdoba, Misiones y Rio Negro, que serán claves a la hora de aportar al quórum y a la votación de proyectos.

Paoltroni agradeció al presidente electo Javier Milei por la «confianza depositada» al postularlo como candidato para ocupar la presidencia Provisional del Senado y aseguró que, de ser elegido, «voy a trabajar incansablemente para estar a la altura» y «generar los consensos necesarios para la reconstrucción Argentina».

«Muchas gracias al presidente electo, @JMilei, por la confianza depositada en mí para ser el candidato a la presidencia provisional del Senado. De ser elegido voy a trabajar incansablemente para estar a la altura y generar los consensos necesarios para la reconstrucción Argentina», escribió Paoltroni en su cuenta de la red social X.

En tanto, en declaraciones realizadas a Radio Provincia, sostuvo que «somos mayoría los legisladores que deseamos un cambio profundo que nos lleve a otro destino» y manifestó que «nadie en su sano juicio puede decir que esto funciona, cuando, después de 40 años de democracia tenemos 50% de pobreza en el país. Todos hemos fracasado».

Paoltroni también se refirió al escenario que se abre a partir de la asunción de Milei y consultado sobre las alianzas que vislumbra en el ámbito parlamentario, estimó que habrá «una reconfiguración de fuerzas».

«Unión por la Patria tiene 33 senadores, pero en subgrupos. Me resisto a creer que estas 33 personas siempre van a votar de la misma forma» manifestó. Sobre las medidas que está analizando el presidente electo, consideró que «si no bajamos la inflación, achicamos el déficit y no tenemos crédito e inversión» no se podrá salir de la crisis.

«Dentro de lo que se ha propuesto en LLA, nuestro presidente dará un orden de prioridades el 10 de diciembre», dijo y anticipó que tienen que ver con «desregulaciones y desburocratizar». El legislador electo, asimismo, advirtió que «no hay posibilidad ni de 5 ni 10 toneladas de piedra porque no vamos a permitir el delito».

Consultado sobre el rol del expresidente Mauricio Macri en el gobierno LLA, manifestó que «salió a dar el apoyo porque hay muchas coincidencias en el plano ideológico» y también como «reflejo de supervivencia», y en ese sentido manifestó que «Javier hizo muy bien en tomar varios cuadros técnicos de Juntos por el Cambio».

En cuanto al apoyo del mandatario cordobés, Juan Schiaretti, sostuvo que «ahora hay un cuadro en Anses que viene de sus filas y se lo suma al equipo de gestión por considerar que es el mejor para ocupar ese lugar». Además, aseguró tener una «excelente relación» con la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y remarcó: «Hay que implementar las reformas lo más pronto posible para que en 5 a 6 meses empecemos a tener superávit para poder bajar la inflación y tener crédito e inversión y se empiece a generar trabajo».