Martita Fort, sobre su papá: “Me hubiese gustado compartir más tiempo con él”

Compartir

Linkedin Print

Se llama Marta Carolina Fort y es la hija de Ricardo Fort que, poco a poco, asoma a los medios. Con 17 años, la joven habló sobre el recuerdo de su padre en Los ángeles de la mañana y se diferenció de su hermano Felipe: “Es más hiperactivo y yo soy más reservada”. Martita, como la llaman todos, reveló que siempre supo que nació de un vientre subrogado y que eso no le causó ningún conflicto: “Nos contó cómo nacimos desde el momento uno y lo tenemos normalizado. Al principio nuestros amigos nos preguntaban cómo funcionaba, no entendían, pero después hubo otros casos. Yo no tengo ninguna duda para mí es natural. Muchos me preguntan si me da curiosidad conocer sobre el vientre subrogado y la verdad es que no: papá hay uno solo y el resto no me interesa. Papá, Gustavo (Martínez) y Marisa (su niñera) son mi familia. Yo digo que no tengo mamá”.

“Tuve una linda infancia. Si me preguntan si quiero ir al futuro o volver al pasado, elijo volver al pasado porque, aunque me gusta mi vida ahora, era mejor antes porque mi papá se despertaba y todos los días era una historia diferente, nada rutinario”. Además aseguró que extraña especialmente sus viajes a Miami: “Nos íbamos inesperadamente, faltaba muchas veces a la escuela. Otra cosa es que nos lookeaba como quería aunque no nos gustara. Nos vestíamos de la manera que él imponía; una vez me platinó el pelo y yo lloraba porque no me gustaba. Y a mi hermano lo peinaba con el pelo parado y él no quería. Nos resistíamos, pero no teníamos mucha palabra”.

Emocionada, Martita aseguró que disfrutó mucho de su papá: “Me hubiese gustado compartir más tiempo con él. Extraño todo y sobre todo lo repentino que era. Después de eso, me aburre la rutina que tengo”. Luego contó que a su papá le costaba ser cariñoso con ella: “Tenía más afinidad con los varones. Estaba más tiempo con mi hermano, pero después se abrió conmigo. Nos contó que era gay cuando éramos muy chicos y nunca lo cuestioné. Crecí con la cabeza muy abierta”. Otra de las cosas que dijo extrañar es “usar el Roll Royce”. “Ahora está en el garaje y casi nunca lo usamos, pero con mi papá era algo de todos los días”, dijo.

“De su vida [por su padre] hay cosas que me intrigan porque me faltó tiempo para conocerlo. No lo viví al 100, quien más sabe de su vida es Gustavo, que es mi padrino. Siempre me dijo que si alguien preguntaba, que no dijera que tengo dos papás. Para mí papá es uno, es Ricardo. Hace poco vi dos fotos muy tiernas que me muestran con 8 años, intentando hacerle masajes porque estaba dolorido”.

Heredera de la chocolatería Fort, Marta contó que pocas veces fue a la fábrica: “Se espera que vayamos más porque a los 18 tenemos que hacernos un poco más cargo. Mi hermano fue más veces que yo. Quiero estudiar administración de empresas para entender un poco más”.

De las personas que alguna vez estuvieron cerca de Ricardo, dijo que solamente tenía contacto con Virginia Gallardo y algunos guardaespaldas: “Virginia quiere que conozca a su hija. Es una de las pocas que realmente acompañó a mi papá. Todos los demás desaparecieron. Guido (Süller) nunca existió ni en mi vida ni en la de nadie”.

Sobre su relación con el dinero aseguró que no la dejan hablar demasiado, pero confió cuál es su principal tentación: “En lo que más gasto es en tecnología. Soy tranqui y no me pesa el apellido, mi papá es una persona muy querida”. Por otro lado, expresó que no tiene novio ni le interesa por ahora: “Me parece algo muy secundario, tengo 17 años y recién empiezo a vivir. Soy muy fría para eso, soy jodida, no me gusta el contacto físico. Soy cariñosa con muy pocas personas. (…) Cuando las abrazo a mis amigas, se sorprenden”.

Martita Fort aseguró que sabe que muchas personas le rezan a su papá: “Mis amigos me contaron que en su colegio le rezaban a mi papá antes de un examen porque les traía suerte. Yo no rezo porque soy atea, pero muchas veces pienso qué haría él en tal o cual situación. En mi casa hay un santuario en el cuarto de Gustavo con fotos de mi papá, muñecos y cosas”.

Compartir

Linkedin Print