Más de 300 personas se presentaron para cubrir dos puestos de trabajo

Más de 300 personas, en su mayoría jóvenes, e incluso algunos profesionales se presentaron en un local gastronómico de la ciudad para cubrir dos puestos de trabajo; uno para mozo y el otro para cajero. En ese marco Marcelo Campos, propietario del local que necesita empleados, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la larga fila de personas que acudió y que derivó en que las entrevistas para los puestos, que comenzó hasta las 18 horas, duraran hasta altas horas de la noche.

“En nuestro local tenemos la política de no despedir gente y aguantar hasta las últimas consecuencias, eso hizo que nos haga seguir abriendo el local porque ya no tenemos más nada para vender, no tenemos más ahorros ni créditos para sacar, llegamos a una situación limite, pese a eso no solo no despedimos sino que tuvimos que reforzar la planta para poder darle un buen servicio a la gente debido a que todas estas medidas de protocolo exigen tener más gente para atención porque entran todos los pedidos juntos, la gente va a una misma hora, eso hace que colapse todo el sistema del bar entonces hay que tener más gente para responder a esa demanda”, dijo.

Respecto a la gran cantidad de gente que acudió para entregar currículum y ser entrevistada, señaló que “fue impresionante, había poco más de dos cuadras de fila la cual se mantuvo toda la noche, se notó la falta de trabajo que hay y las ganas de la gente joven de trabajar, algo que me enorgullece porque a veces acusan que los jóvenes no quieren trabajar y ahí está la demostración de que no hay trabajo, no es que no quieran”.

“Nosotros tenemos dos puestos para cubrir, uno de mozo y uno de cajero, se presentaron más de 300 currículums, en su mayoría jóvenes porque el pedido nuestro fue de chicos jóvenes para que sea su primer trabajo y poder enseñarles un oficio y también a nuestra manera, para que sepan cómo es el local y la idiosincrasia del manejo, también fue gente grande, de 40 años y hubo incluso profesionales, les decíamos que tenían un currículum para otro puesto, pero nos decían que no importaba, que querían trabajar ya que necesitaban el trabajo, eso da la pauta de lo que estamos viviendo”, expresó.

Aseguró además que por la situación de pandemia y la prohibición de despedir a personal, “el empresario hoy en día tiene que aguantar muchas cosas, uno normalmente cuando entra en crisis achica su planta de empleados y eso ahora está prohibido, hay que aguantar y es muy difícil, todos sabemos lo que ocurre con el desempleo pero es muy chocante cuando uno se sienta a hacer un casting y ve de frente, de lleno la necesidad de la gente, uno se topa de frente con lo que está pasando, hay gente que dice que ni siquiera le importa el pago, que se le pague cuanto uno quiera, si hay personas abusivas hasta se pueden abusar de ellos pagándoles muy poco y eso genera la desesperación que hay, es muy triste, de ese tipo de eventos uno sale muy triste, a mi me afecta mucho porque es chocar de frente con la realidad”, aseguró.

Para finalizar informó que mantendrán las puertas abiertas del local, pese a que estamos en fase 1. “Acá en Formosa por pensar diferente ya piensan que uno es opositor, pero eso está muy lejos de la realidad, incluso la gente misma demuestra, este fin de semana los bares explotaron, yo tenía una fila de una cuadra, ya estábamos llenos a las 20 horas cosa que no pasó nunca, eso quiere decir que la gente dijo basta, apoya al sector y a su libertad porque después de un año no se puede seguir cerrados, hay que convivir con el virus, con protocolo por supuesto, estamos firmes en eso, respetamos el protocolo a rajatabla pero no podemos seguir cerrados, vamos a enfrentar hasta las últimas consecuencias y seguiremos abiertos respetando protocolo”.

