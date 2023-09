Massa anunció la liberación de las importaciones para Pymes

Al hablar en el acto de apertura de la celebración del Día de la Industria en Paraná, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria explicó que la decisión se tomó a partir de que agosto «fue el mes de mayor acumulación de reservas del Banco Central» en 17 años. La medida permitirá darle mayor agilidad al sistema de revisión de importaciones.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, criticó hoy tanto los proyectos opositores de la dolarización como el bimonetarismo, al que calificó como «dolarización cobarde», y aseguró que la defensa de un proyecto industrial requiere «recuperar el valor de la moneda».

Al hablar en el acto de apertura de la celebración del Día de la Industria en Paraná, organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), Massa anunció la liberación a partir de este viernes de «todas las SIRAs (Sistema de Importación de la República Argentina) para todas las pymes» que estaban pendientes.

La decisión, explicó, se tomó a partir de que agosto «fue el mes de mayor acumulación de reservas del Banco Central» en 17 años y permitirá darle mayor agilidad al sistema de revisión de importaciones.

Massa criticó el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que volvió a comparar con la figura de un síndico en un proceso de convocatoria de acreedores, pero al mismo tiempo valoró que en 2024 el país recuperará «su libertad desde el punto de vista de la cuenta comercial» con la posibilidad de contar con «una matriz energética mucho más competitiva».

Por otra parte, admitió diferencias con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja -que lo precedió en el uso de la palabra- pero destacó que el directivo, más allá de sus críticas a la implantación de la asignación de 60.000 pesos a los trabajadores en dos pagos con los sueldos de agosto y septiembre, precisara que «se protesta, pero se paga».

Asimismo, puso de relieve que con las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en sus dos tramos y el Reversal del Norte, el precio de la energía se reducirá de US$ 12 a US$ 3,50.

Massa puntualizó la importancia de contar con una moneda propia y fustigó a quienes proponen opciones diferentes al advertir que «los que creen que en la Argentina tiene que haber un proyecto industrial, tienen que apostar a recuperar el valor de la moneda».

Massa criticó tanto a la dolarización como a «la dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas (el peso y el dólar), porque todos sabemos que el más fuerte se come al más débil» y que de esa manera se pierde la capacidad de actuar sobre «los costos, los impuestos y las tasas» y se terminan «destruyendo los procesos industriales».

«Cuando no sos emisor de tu moneda, no fijás la tasa de interés y como tenemos que pedir prestada esa moneda, tenemos que pagar más», planteó.

