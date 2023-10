Massa rechazó «los acuerdos de cúpulas» de partidos y llamó a un «gobierno de unidad»

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, ratificó este jueves el compromiso de «construir un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores» y pidió «no caer en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpulas de partidos».

«Nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional, no cayendo en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpulas de partidos, sino entendiendo que la responsabilidad a partir del 10 de diciembre es elegir a los mejores de cada una de las fuerzas económica, social, política de la Argentina», indicó Massa.

Así se manifestó el candidato del oficialismo después de la reunión que mantuvo con 19 gobernadores de distintos espacios en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los mandatarios le expresaron su respaldo para el balotaje del 19 de noviembre contra el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En conferencia de prensa tras el encuentro, Massa reiteró que «no hace distinción de fuerzas políticas» y convocó a «todo argentino que se considere un hombre de bien y tenga ganas de que nuestro país se inserte entre los países en desarrollo del mundo, el 10 de diciembre pueda ser parte de esa construcción». En esa línea, insistió en que no hará «diferencias por partidos porque esa es una discusión vieja» y Argentina «empieza una nueva etapa». También reiteró que «la educación es la mejor herramienta contra la pobreza» y que «no puede ser paga», como proponía LLA.

«Queremos que Argentina siga siendo ese país que, en algún momento, a partir de la decisión de (Domingo Faustino) Sarmiento, nos llevó a tener la escuela como un formador de capital humano», expresó Massa.

En el documento emitido tras la reunión, los gobernadores resaltaron los «desafíos de magnitud» que afronta el país y que «sólo pueden ser resueltos por un líder político con experiencia».

También destacaron que Massa «ha manifestado voluntad de terminar con la grieta» para promover un Gobierno de «unidad nacional».

En el encuentro se analizó también un plan de obras, el análisis de distintos programas de gobierno y económicos y la marcha de la campaña electoral. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó a la reunión como «excelente» y señaló que uno de los temas principales fue la coparticipación, ante la propuesta del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de remover esa distribución de fondos.

«La idea de Milei de sacar la coparticipación tiene muy preocupados no sólo a los gobernadores sino a los pueblos y las provincias», expuso Kicillof, y contrapuso que Massa «tiene la idea contraria» y busca que el país «sea todavía más federal», a partir de «reconocer las dificultades en infraestructura».

Acompañado por el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y por su compañero de fórmula, Agustín Rossi, Massa brindó detalles sobre el programa «Ciudades seguras» y la necesidad de un nuevo pacto fiscal, además de exponer sobre la ampliación de la red ferroviaria, la simplificación de impuestos y un análisis integral del plan de obras para las provincias, según se informó.

Participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Se sumaron Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti -en forma on line- y Alejandra Rodenas (Santa Fe), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), todos el peronismo y aliados.