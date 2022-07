Massa se reunió con Scioli para comenzar la transición

Compartir

El designado ministro de Economía tuvo un encuentro con el saliente titular de Desarrollo Productivo para dialogar sobre los aspectos más complejos del área; la transición en el Palacio de Hacienda y Agricultura

Así lo informaron a Infobae fuentes oficiales, luego de la llegada de Massa a las oficinas de Scioli en la cartera que pasará a formar parte del “super ministerio” que liderará formalmente desde la semana próxima el hasta ahora titular de la cámara de Diputados. Ambos se reunieron solos, sin sus respectivos colaboradores, precisaron las fuentes.

Se esperaba que Massa hablara en una conferencia de prensa, sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados se acercó a la sala donde estaban los periodistas aguardando y solo comentó que no iba a hablar ahora y que agradecía “tanta expectativa” que espera retribuir “con trabajo”.

En tanto, Scioli dijo: “El problema no es económico es financiero y Argentina tiene con qué salir. En eso coincidimos con Sergio Massa”.

Tras su paso por la cartera de Desarrollo Productivo, el ex gobernador bonaerense regresará a la embajada en Brasil por pedido de Alberto Fernández, quien valora su trabajo en el país vecino y le da gran importancia a la relación biletaral.

“A pedido del Presidente Alberto Fernández, Daniel Scioli volverá a la embajada argentina en Brasil, donde realizó un excelente trabajo. El presidente le agradece profundamente haber estado presente en el gabinete cuando fue convocado”, informó un comunicado de Casa Rosada.

El ex mandatario provincial dejó ese cargo diplomático a mediados del mes pasado, poco después de que lo convocaran para hacerse cargo de la cartera productiva tras la abrupta salida de Matías Kulfas, quien renunció en medio de cruces con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El economista se fue del Gobierno luego de que trascendiera un off, supuestamente enviado desde su cartera, en el que se acusaba a funcionarios cristinistas de armar el pliego de licitación del Gasoducto Néstor Kirchner “a la medida de Techint”, lo cual motivó el enojo de la titular del Senado.

Fue entonces que llegó Scioli, quien hasta ese momento estaba como embajador en Brasil. Antes de irse, recibió una llamada del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, anticipándole que lo quería recibir para poder despedirlo en persona. Ambos se reunieron en la residencia del mandatario, donde hablaron cerca de 20 minutos.

En una semana cargada de especulaciones y rumores sobre cambios en el gabinete nacional, finalmente Alberto Fernández decidió que Sergio Massa sea el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, áreas que eran ocupadas por Silvina Batakis, Daniel Scioli y Julián Domínguez, respectivamente. Por eso, la incertidumbre pasaba por el destino que iban a tener esos dirigentes.

Por su parte, Batakis llegó temprano al Palacio de Hacienda y comenzó a trabajar en la transición, que se formalizará la semana próxima cuando Massa deje su cargo como titular de Diputados y asuma en esta cartera ampliada. A su vez, Domínguez mantuvo contactos con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y les transmitió su desacuerdo con la decisión de que Agricultura pierda el rango de ministerio. Tras presentar su renuncia, no obstante, pidió a su equipo de trabajo que continúe en funciones, al menos hasta que se conozca a sus reemplazantes.

Massa informó que el lunes comenzará a seleccionar a su equipo de colaboradores y que recién el miércoles dará a conocer las medidas económicas de su gestión, que fue bien recibida por los mercados, con una baja importante de los dólares paralelos y una importante suba de los bonos soberanos, entre otros indicadores.

“El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes, después de la Asamblea en el parlamento para me acepten la renuncia como miembro de la Cámara de Diputados”, aseguró.

