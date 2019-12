Mati Napp confesó que buscó ayuda cuando se separó de Flor Vigna

Compartir

Fue breve, pero intensa la historia de amor que vivieron Flor Vigna y Mati Napp mientras trabajaban juntos en el Súper Bailando. Y si bien la expareja reconoció que los une un cariño genuino, el coreógrafo reveló que necesitó ayuda para atravesar el difícil momento de la separación.

Indagado por cómo fue trabajar con la mujer de la que se enamoró, Mati se sinceró en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): «Es la primera vez que mezclé lo personal con lo profesional y ahí fue cuando realmente me desequilibré un poco. No me arrepiento de nada, pero me afectó».

«Una vez que me separo de ella, hay que ocuparse de uno mismo. De estar con gente que te quiere y que te tira la mejor onda», agregó.

Además, el coach aseguró que buscó la forma de sortear esta etapa de una manera espiritual: «Hablé con un coach de la vida que busca que estés bien, para que me ayude a manejar esta situación. Es un coach muy capo que me dijo que uno tiene que disfrutar».

«La realidad es que cuando me separé de Flor, lo único que hacía era pensar en ella. ¿Si me rompió el corazón? No sé porque tampoco es que estuvimos una vida. Claramente, quedé golpeado. Pero también se me mezcló mucho lo personal con lo profesional. Ahí es cuando sentí que estaba fallando», cerró, sin tapujos.