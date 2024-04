Mayans recibió de nuevo el premio Parlamentario

El presidente del interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria (UP), José Mayans, recibió nuevamente el premio Parlamentario por su labor en el Senado de la Nación.

El legislador formoseño fue distinguido como uno de los senadores más laboriosos durante el año 2023, junto con la vicepresidenta del interbloque UP, Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, y a los exsenadores Ricardo Guerra y Pablo Yedlin.

Al hacer uso de la palabra, Mayans coincidió con la exdiputada Graciela Camaño en expresar su respaldo a los distintos trabajadores de prensa que en los últimos meses vieron peligrar sus fuentes de trabajo y de quienes vinieron siendo centro de las invectivas del presidente Javier Milei. “Comparto fielmente lo que dijo la compañera Graciela Camaño respecto a la situación compleja que atraviesan en estos momentos los periodistas”, afirmó.

Más adelante, recordó sus primeros pasos en la Cámara Alta. “Yo tuve la suerte de tener como compañero de discusión a Raúl Alfonsín, como compañero de bancada a Antonio Cafiero, a Eduardo Menem. También estuvo el expresidente Carlos Menem”, indicó.

“Cristina (Fernández de Kirchner) también estuvo con nosotros en el Parlamento. Dios me dio esa generosidad de aprender de tanta gente de tanto valor. Hemos tenido debates interesantísimos de todo tipo. Así que celebro que estemos hoy acá en este salón”, completó el senador peronista.

Además, expresó su deseo de que la Argentina se mantenga “siempre el camino de la democracia”.