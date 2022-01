«Me la mandé», la confesión del hombre que y mató de 11 puñaladas a una nena en San Juan

Compartir

El único acusado por el crimen de Yoselí Ailén Rodríguez Pereyra, la nena de 10 años violada y apuñalada durante la noche de Año Nuevo en San Juan, se presentó a la primera audiencia del caso y se negó a declarar. En cambio, escuchó el desgarrador relato del fiscal sobre el homicidio. “Me la mandé”, habría confesado el asesino tras el crimen.

Se trata de Juan Carlos “Pelado” Rodríguez, de 24 años, que se mostró nervioso y cabizbajo ante el juez Alberto Caballero, a cargo de la causa. Según detalló el Diario de Cuyo, el primo de Yoselí “temblaba” mientras escuchaba la acusación del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi.

Rodríguez, acompañado por Hugo Trigo, su defensor oficial, aseguró que no tiene antecedentes y que trabaja en una cocina de Media Agua, la localidad en la que, según los investigadores, atacó a Yoselí en un descampado.

“El relato estremece hasta las entrañas. Después del festejo, la menor se fue a dormir a casa de su tía, ubicada en el mismo predio de su vivienda. Momentos más tarde, el primo -haciendo referencia a Rodríguez- ingresó a la vivienda de su mamá, donde dormía la menor, aprovechó esa situación y con grave desprecio al género la sacó del lugar para llevarla 80 metros al Este hasta un descampado”, dijo el funcionario.

Y agregó: “Allí la viola y la apuñala 11 veces en cuello y rostro. Después la arrastra 5 metros al Sudeste, la deja semidescubierta, esconde el cuchillo y huye”.

Luego, el fiscal hizo referencia al relato de los testigos: “Alcoholizado, a las 6 se fue a la casa de la mamá. Lo vieron llegar con manchas de sangre y dijo ‘me la mande’”.

“Una mujer lo vio a las 7, y dijo que se metió al canal con sangre en las manos. También lo observó regresar del descampado un hermano, quien dijo que estaba descalzo, con tierra y sangre. A él, el imputado le aseguró que se había agarrado a pelear. Estaba muy nervioso”, detalló Grassi.

Incluso, el fiscal aseguró que un testigo oyó al hombre decir: “Me la mandé, la maté”. Y afirmó que, según las pericias, “el imputado puede entender la criminalidad de sus actos”.

Grassi le pidió al juez que Rodríguez sea acusado por “abuso sexual con acceso carnal con homicidio triplemente agravado, por alevosía, criminis causa y violencia de género”.

Por último, pidió un año para investigar el caso y un año de prisión preventiva para Rodríguez, con traslado inmediato al Servicio Penitenciario.

Por su parte, Trigo indicó que el acusado no iba a declarar y no objetó el plazo de investigación pedido por Fiscalía. En cambio, el defensor solicitó la prisión domiciliaria para el presunto homicida.

Ahora, el Juez deberá determinar las medidas a seguir.

