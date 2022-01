Reclamo de agua: tras llegar a un acuerdo, vecinos levantaron corte

Compartir

Linkedin Print

El lunes a la noche, decenas de vecinos del barrio Villa del Carmen comenzaron un corte sobre RN 11, en el acceso sur de la ciudad, para reclamar por agua potable ya que desde hace días no cuentan con el vital líquido. Debido al bloqueo ayer se generaron casi tres kilómetros de filas de automóviles que aguardaban seguir su camino. Pasado el mediodía tras llegar a un acuerdo con las autoridades la medida de fuerza fue levantada.

Rubén, uno de los manifestantes, dijo al Grupo de Medios TVO que «decidimos salir a la ruta porque no contamos con los servicios esenciales, agua y luz es lo que pedimos».

Agregó que «somos muchos los que no tenemos acceso al vital líquido y a los que sí tienen sus conexiones solo les largan durante 2 horas al día, es decir, está todo controlado».

«En mi caso no tengo acceso porque desde Aguas de Formosa no quieren hacer el tendido para poder acceder a la red y abonar por el servicio; yo desde hace tres semanas no tengo agua y me las tengo que arreglar como sea», dijo.

Reconoció que entre los vecinos ya presentaron notas e hicieron todo lo que corresponde, pero «no hubo respuestas, estamos en el olvido».

«Hay 700 familias

que están olvidadas»

Por su lado, el concejal capitalino de JxC, Daniel Caballero se acercó hasta el corte de ruta para acompañar a la gente y dijo que se trata de un pedido de vieja data, donde inclusive recordó que en noviembre y diciembre hizo el reclamo pertinente pero no obtuvo respuestas.

«Estoy acompañando la medida de fuerza porque es un justo reclamo de los vecinos, acá hay un olvido por parte del Ejecutivo provincial. Hace cuatro generaciones están en el gobierno y se han olvidado de este conglomerado, hay 700 familias que no tienen agua por falta de previsión, están totalmente olvidados», dijo el edil.

Consultado por la situación de los inmuebles en los que viven estos vecinos aseveró: «el problema acá no es si están o no en situación irregular, el problema es que el Ejecutivo los tiene que ayudar. Son familias que desde hace mucho tiempo esperan por mejoras y el Estado no ha hecho nada».

Levantamiento del corte

Por otro lado, después del mediodía se llevó a cabo una reunión de trabajo entre vecinos y autoridades donde medió la Defensoría del Pueblo de Formosa, y tras un prolongado intercambio de posturas y opiniones sobre la faltante de agua potable se llegó a un acuerdo que consistía en que en horas de la tarde se colocaría el primer tanque de agua de unos 10 mil litros y hoy se proseguirá con la instalación de otros de 5 mil cada uno, los que serán abastecidos por la empresa Aguas de Formosa de manera permanente.

Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo se solicitó a la Empresa prestataria del servicio que proceda a concretar un inmediato relevamiento en toda la zona, ante la gran existencia de quintas y propiedades privadas con piletas de natación que no poseen ningún «sistema medido» y pagan actualmente una cifra que no se condice con el uso del agua potable. «Es necesario que se les instale medidores y de esta manera tengamos las garantías necesarias de que un bien indispensable, llegue a todos y especialmente a las franjas sociales más vulnerables, pues es de público conocimiento que, en varios de esos lugares, se llevan adelante eventos sociales y otros acontecimientos, con los cuales sus responsables están lucrando y al mismo tiempo no existen medidores que determine que cada quien pague lo que consume, como sucede en otros lugares de la ciudad», dijo el Defensor Leonado Gialluca.

Participaron del encuentro los vecinos del barrio Villa del Carmen: Lucas Álvarez, Ruiz Rubén y Ramos Sergio; el Gerente General de Aguas de Formosa, Alfredo Gusberti; el Gerente Interino de Saneamiento del SPAP, el Ing. Emilio Cayetano Duarte y las Asesoras Letradas Dra. María Alejandra Trinidad, Dra. Andrea Barrios y el Dr. Leonardo Sánchez.

Compartir

Linkedin Print