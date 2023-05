Medicamentos: piden medidas que no restrinjan o retrasen importaciones para evitar la faltante

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que a la grave situación que viven actualmente los colectivos conformados por adultos mayores y aquellos demandantes habituales de medicamentos, frente a los altísimos precios que deben enfrentar, no les podemos sumar un problema más, como sería, el desabastecimiento.

Frente a la advertencia concretada por las tres cámaras de la industria farmacéutica argentina, quienes expresaron su molestia por modificaciones que se introducirían en el sistema de importaciones y que no les permitiría cambiar de proveedores, -Cilfa- Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -Caeme- y Cooperala, Cámara que nuclea a la mayoría de los laboratorios nacionales, lo cual inevitablemente producirá un impacto negativo en el abastecimiento de medicamentos en nuestro país. Las antes citadas, aseguraron que la situación es aún más crítica en el caso de aquellos insumos farmacéuticos activos –IFAs, producidos por la industria farmoquímica, que luego son suministrados a la industria farmacéutica, la cual los requiere como un ingrediente clave para su proceso productivo, y cuyos proveedores exigen un pago al contado para seguir operando con la Argentina, lo que afectaría la cadena de producción, denunciando que en la Industria Farmacéutica no se puede cambiar de proveedor sin antes realizar todo el proceso de validación que garantice que el paciente recibirá un medicamento de la misma calidad, a esto se le agregaría que un cambio de proveedor haría caer registros sanitarios de los productos argentinos en el exterior. Tanto este último punto como la falta de producción local, afectaría la existencia de una serie de medicamentos en nuestro mercado local. Hicieron saber además que muchos proveedores chinos, a los que se les propuso pagarles en yuanes no estarían dispuestos a cambiar su moneda de cobro solicitando seguir operando en dólares.

Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se peticionó a la Ministra de Salud Dra. Carla Vizzotti y al Secretario de Comercio Matías Tombolini, “impulsar las acciones necesarias conjuntamente con las Cámaras Farmacéuticas Argentinas, a fin de acordar el modo y la forma para que los insumos o ingredientes importados lleguen adecuadamente a nuestro país y de esta manera no se vea afectada la producción de medicamentos que demandan los consumidores argentinos”.

