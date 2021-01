Médico del Central en huelga de hambre: “Tengo 3 PCR negativos y estoy en una detención forzada”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el médico terapista del Hospital Central, Héctor López Cano quien se encuentra realizando el aislamiento obligatorio, aseguró que con “3 PCR negativos, estoy en una habitación de hotel pagando pero encerrado y privado de la libertad”.

“Estoy en un centro de detención forzada, el cual ingrese el domingo, y tengo tres hisopados negativos, por lo que me encuentro en condiciones de irme a mi casa. Soy personal de salud, en estos meses siempre tuve todos los cuidados necesarios para no contagiarme de COVID-19, gracias a los cuidados personales, y después de 10 meses solicité un permiso para ir a ver a mi familia a Corrientes porque no los vi en todo este año, pedí un mes y me dieron por 20 días de los cuales 10 días estuve en Corrientes y 10 días para hacer cuarentena porque me computaban como vacaciones, por eso digo que es un centro de detención forzada”, contó.

“Cumplí todos esos pasos por la necesidad y desesperación de ver mi a mi familia, que por ellos uno hace cualquier cosa, pero lo considero injusto teniendo 3 hisopados negativos me obliguen a estar encerrados y lo que es peor pagado por mí mismo”, aseveró.

Además contó que en el lugar “hay un colega que ingreso el 9 de enero y el hoy ya se hizo el cuarto hisopado, y antes de salir se tiene que hacer otro. Por eso digo que al personal de salud le imponen que se hagan 5 hisopados, esto no tiene sentido porque somos gente que sabemos cuidarnos y en estos momentos estoy aislados, que es como estar preso no puedo salir ni al pasillo y la ventana da a un paredón y no puedo saber si esta nublado o salió el sol”.

A su vez contó que se declaró en huelga de hambre el jueves por la tarde, “en el momento que me dijeron que no podía salir a pesar de los 3 hisopados negativos”, al mismo tiempo que explicó que “tengo el hisopado negativo hablando de fechas epidemiológicas, el día 1 el día 13 y 15, el virus tienen 11 días para contagiar, por lo que estoy en condiciones de estar en mi casa donde vivo solo porque mi familia está en Corrientes, por lo que tengo todas las condiciones para estar en mi domicilio pero me obligan pagar este centro de detención cunado a los presos este gobierno le da la libertad para no contagiarse y le paga un IFE y al personal de salud le obligan pagar el centro de detención”.

