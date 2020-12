Mercantiles: “A pesar del Covid 19 se pudo sostener gran parte de las fuentes laborales”

Compartir

Linkedin Print

“Este fue un año difícil para todos los argentinos, especialmente para los trabajadores y trabajadoras mercantiles. Sin embargo, el balance es positivo, porque pudimos defender y sostener gran parte de las fuentes laborales en medio de la pandemia”, así lo sostuvo el titular del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón, a la hora de analizar el accionar del gremio a su cargo frente a la actual crisis económica.

El sindicalista admitió que “a principios del 2020, nadie pudo avizorar el grave panorama internacional y por ende nacional que viviríamos a raíz del COVID 19”, remarcando que “habíamos renovado nuestras esperanzas con la llegada de Alberto y Cristina Fernández al gobierno, pero el coronavirus planteó un escenario inimaginable, dentro del cual tuvimos que readaptarnos para privilegiar la salud”.

“Cuando la enfermedad parecía que nunca iba a llegar a la Argentina y menos aún a Formosa, en febrero, procedimos a la tradicional entrega de los kits escolares a los hijos e hijas de nuestros afiliados, no sólo en capital, sino también en el interior”, rememoró.

Mencionó que “en marzo, atento el avance del Covid-19, se tomaron todas las medidas de seguridad e higiene para el cuidado de los recursos humanos del CEC-Formosa y OSECAC, así como para la protección de quienes asistieran a dichas oficinas”.

“Por otra parte – agregó- desde la Secretaría de Asuntos Laborales se habilitaron líneas de contacto vía WhatsApp, con el fin de establecer un canal de comunicación directo con los trabajadores para contenerlos y asistirlos en sus reclamos”.

Remarcó que “en una actividad conjunta con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Formosa nunca se dejó de fiscalizar las casas comerciales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones patronales”.

“En junio, el CEC-FSA dió un paso transcendental, al habilitar una línea directa: “Escucha Activa de Mujer a Mujer”, para que, desde la Secretaría de la Mujer, pudieran recibirse denuncias de violencia de género en el trabajo, y posteriormente ser canalizadas por las vías pertinentes. En tal sentido, vale mencionar el convenio suscripto con la Secretaría de la Mujer de la Provincia de Formosa”, destacó Alarcón.

“En agosto, se festejó el Día del Niño en forma virtual, pero con gran audiencia, manteniendo como lo hacemos siempre el sorteo de bicicletas. En septiembre, si bien, la pandemia imposibilitó, como en otras épocas, realizar un evento social para festejar el Día del Empleado de Comercio, igualmente, hicimos llegar, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, nuestra salutación y reconocimiento a los trabajadores mercantiles”, puntualizó.

Aníbal Alarcón precisó que “durante este tiempo se continuaron con mejoras edilicias, tanto en la sede gremial como en el camping mercantil, para seguir brindado más comodidades a los afiliados y afiliadas”, destacando que “en octubre, el Intendente Jofré entregó al CEC-Formosa el título de propiedad del predio ubicado en la ruta 11, constituyendo un hito histórico pues, ahora sí podemos decir con orgullo que nuestro gremio es dueño del Camping”.

El gremialista puso de manifiesto que “durante todo el año, me tocó participar junto a otros integrantes de la Comisión Directiva en capacitaciones vía Zoom propuestas desde la FAECYS y el Movimiento Mercantil del Interior, volcando dichos conocimientos en acciones concretas en el CEC-Formosa”, señalando también “el fundamental rol capacitador del Instituto Mercantil de Formosa”.

“A lo largo del año jamás se detuvo la ayuda brindada a los compañeros y compañeras como por ejemplo: reintegros de medicamentos, entrega de anteojos, atención personalizada a casos particulares, servicio de sepelio, etc.”, indicó.

“Otro logro fue la habilitación de la Peluquería Mercantil, pues, implicó no sólo un esfuerzo económico, sino que, protocolos Covid-19 mediante, funcionó atendiendo a un precio diferenciado y mínimo a los trabajadores mercantiles durante la pandemia. En el 2021, esperamos concretar un anhelado sueño: la Farmacia Mercantil”, reveló.

“Durante este mes – destacó- se acordó con el empresariado local horarios anticipados de cierre de comercios para los días 24 y 31, a fin de que los compañeros y compañeras mercantiles puedan disfrutar con sus familias las tradicionales Fiestas de Fin de Año”.

Finalmente, Alarcón aprovechó la oportunidad para saludar a la familia mercantil, con motivo del Año Nuevo, augurando que “en ninguna mesa falte el pan de cada día y se respeten los derechos laborales, además de brindar por la concordia, la unidad y la fraternidad de los trabajadores del sector”.

Compartir

Linkedin Print