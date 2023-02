Mercedes presentó su nuevo monoplaza, el W14, «para luchar por el Mundial»

El equipo Mercedes-AMG Petronas F1, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton y su compatriota George Russell, presentó en Silverstone (Inglaterra, Reino Unido) el W14 E Performance, su nuevo monoplaza, con el que quieren «volver a luchar por el Campeonato Mundial», según ha precisado su jefe de equipo, el austriaco Toto Wolff.

Hamilton y Russell volverán a formar pareja por segundo año seguido, con el alemán Mick Schumacher como tercer piloto de una escudería que, después de haber marcado el hito de ganar los ocho anteriores, dejó de anotarse el año pasado el Mundial de constructores, que se llevó Red Bull, equipo para el que el neerlandés Max Verstappen revalidó el título de pilotos.

El equipo alemán presentó el W14 para tratar de volver a luchar bien arriba, tras el duro Mundial 2022. El detalle: ¡el negro volvió a reemplazar al plateado!

«Nuestras esperanzas y expectativas son siempre ser capaces de luchar por un Mundial. Sin embargo, nuestros competidores fueron muy fuertes el año pasado y nos estamos poniendo al día», dijo Wolff en referencia a la pasada temporada, en la que la escudería alemana acabó tercera por equipos y sólo pudo festejar una victoria: la que logró Russell -que este miércoles cumplió 25 años y que acabó cuarto el certamen- en Sao Paulo (Brasil) .

«Correr delante requiere resiliencia, trabajo en equipo y determinación. Afrontamos cada desafío, ponemos al equipo primero y no dejaremos piedra sin remover en la persecución por cada milisegundo», añadió el directivo vienés.

«El año pasado fue difícil, pero aprendimos mucho. Espero que 2023 lo demuestre y podamos mejorar el paquete del coche. Nunca pudimos desbloquear el monoplaza y poner toda su carga aerodinámica en el suelo, aunque fuimos mejorando a lo largo de la temporada», explicó Wolff acerca de un curso en el que el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton -que el año anterior sólo había cedido el trono en la última vuelta de la última carrera (en Abu Dabi)- no consiguió ni una sola victoria, por primera vez desde que corre en la categoría reina, en la que debutó en 2007.

Hamilton, de 38 años también mostró optimismo al comentar que tras ser «parte de este equipo durante más de una década», los esfuerzos de todos «nunca dejan de» sorprenderle.

«Ver la evolución del coche y los cambios que se han realizado es fascinante. Hemos rediseñado, optimizado e innovado muchas partes del automóvil y eso es impresionante. ¡Y me encanta la nueva decoración!», apuntó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que posee los récords históricos de victorias y podios en la F1 (103, en ambos casos).

«Estoy deseando volver a competir. Me siento tranquilo, con energía y con mi concentración agudizada. Estoy listo para hacer lo que sea necesario para ganar», enfatizó Hamilton.

