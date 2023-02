Movimientos sociales volvieron a cortar la ruta contra la baja de beneficiarios de Potenciar Trabajo

En otra jornada nacional de protestas, los movimientos sociales en Formosa volvieron a cortar la Ruta Nacional Nº 11 en contra de la baja de 100 mil beneficiarios del programa en todo el país, solicitando además mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos. “A nosotros nos cuesta llegar a la semana y a otras familias les cuesta llegar al día”, expresó Fabián Servín, referente del Polo Obrero, al Grupo de Medios TVO.

“Hicimos una movilización en la oficina de referencia del Ministerio de Desarrollo Social ahora hicimos un corte de ruta frente a la actitud del ministerio de no atender nuestros reclamos, de no recibirnos. Lo cierto es que se agrandan nuestros problemas porque ya anunció la ministra que son 100 mil los beneficiarios que van a dar de baja este mes, es un enorme daño para los trabajadores precarios”, agregó Servín.

Tal y como lo habían anticipado la semana pasada, estas manifestaciones de la Unidad Piquetera forman parte de un plan de acción en rechazo a la masiva baja de beneficiarios de este programa que está llevando adelante el gobierno nacional. En Formosa, ayer participaron de este corte integrantes del Polo Obrero, Libres del Sur y el Movimiento Argentina Rebelde.

“Estamos rechazando los despidos dentro del Potenciar Trabajo y reclamando al gobierno incluso que abra el programa para más desocupados; le pedimos que resuelvan el problema de la desocupación. También estamos reclamando más alimentos para merenderos y comedores”, enfatizaron desde el corte.

Cabe señalar que desde la cartera que dirige Tolosa Paz, se había anunciado la suspensión de más de 200 mil beneficiarios durante el mes de enero y este mes decidieron avanzar con la baja de 100 mil programas. La medida se da luego del proceso de re empadronamiento que debían realizar las personas que percibían este plan social.

“Es una parte del contingente anterior que habían suspendido, ahora directamente están dándoles de baja y para eso se valieron de ese proceso de validación de datos que para nosotros fue una excusa. El gobierno no busca transparentar las cosas porque para eso hubieran abierto oficinas en donde los compañeros puedan asistir, acá el gobierno lo que hace es un ajuste concretamente en los sectores más vulnerables que son los trabajadores desocupados”, señaló Servín.

El “plan de lucha”, como lo denominan los movimientos sociales, continuará la próxima semana si no son recibidos en una audiencia con las autoridades de la cartera social y ya advierten que las medidas de fuerza serán más extensas. La semana pasada procedieron a cortar los principales accesos en todo el país; en la jornada de ayer los cortes fueron la culminación de las protestas que iniciaron el día miércoles.

“Le pedimos disculpas a la gente, estos son recursos extremos. Nosotros venimos pidiendo reuniones desde el momento uno, pero en ese sentido funcionan como el gobierno provincial, con autoritarismo. Es la única forma que tenemos para poder defender los ingresos de estos compañeros y tratar de frenar el ajuste que se está llevando adelante, a nosotros nos cuesta llegar a la semana y a otras familias les cuesta llegar al día”, finalizó el dirigente social.

