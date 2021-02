Mesa de Enlace asegura que el precio pagado a productores lecheros no cubre los costos de producción

Compartir

Linkedin Print

Las entidades integrantes de la Mesa de Enlace sostuvieron que el precio que reciben los productores lecheros por el producto es “insuficiente”, que no “llega a cubrir los costos de producción”, y convocaron a “encontrar una salida de forma urgente” a tal situación.

“Desde mediados de 2020 el productor está recibiendo un precio insuficiente, por su leche en tranquera de tambo”, indicaron la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro en un comunicado difundido ayer.

Según las entidades, el precio del litro de leche pagado al productor se ubica en $21,36, valor que “no llega a cubrir los costos de producción, que están dolarizados en un 80%.

“Los productores argentinos somos los que recibimos el precio más bajo, U$S 0,24 por litro, muy lejos de los U$S 0,33 por litro históricos, que se requieren para cubrir los costos de producción medios. Nuestros competidores a nivel mundial, así como nuestro vecino Brasil, reciben hoy hasta U$S 0,44 por litro, con costos equivalentes y/o menores a los nuestros”, detallaron.

Esta situación “merece encontrar una salida en forma urgente, ya que los 10.000 tamberos que todavía quedan en pie, fundamentalmente (un 60%) pequeños productores y economías familiares, no pueden seguir subsidiando el consumo de 40 millones de argentinos”, indicó la Mesa de Enlace.

La agrupación agropecuaria consideró que la situación denunciada “está fuertemente influenciada por el programa de Precios Cuidados, así como el desincentivo a la exportación que presentan las retenciones y los ínfimos reintegros que significa que estamos exportando impuestos”.

Compartir

Linkedin Print