Miguel Ángel Cherutti defendió a su hija Bianca tras la polémica por su participación en La Voz Argentina

“Vengo a demostrarme a mí misma de lo que sirvo y lo que vine al mundo a hacer”, dijo Bianca, una joven de 25 años que se presentó en las audiciones ciegas del realtity La Voz Argentina, conducido por Marley por la pantalla de Telefe. “Y también para demostrarle a la gente y hacerme conocer como Bianca, separándome del apellido. Pero lo hago porque siento que es para lo que nací”, aclaró la participante que es la hija de Miguel Ángel Cherutti.

La cantante interpretó Hot stuff, el reconocido tema que hizo famoso Donna Summer, y deslumbró a Ricardo Montaner, La Sole, Mau y Ricky y Lali Espósito, quienes en ese momento no tenían idea de su vínculo con el popular capocómico. Incluso Lali y los hermanos Montaner se pelearon para que ella eligiera formar parte de sus respectivos equipos. Finalmente, Bianca eligió a Mau y Ricky.

En una entrevista con Teleshow, Miguel Ángel dio detalles de lo que sintió al ver a su hija cantando en el exitoso ciclo: “Me emocioné mucho, lloré como un chico de 5 años, pegué un salto en mi sillón del living, no lo podía creer. Todo lo que dijo es verdad: ella fue solita, yo no sabía nada. Unas semanas después de que estuvo en el casting me dijo que había estado presentándose como Bianca solamente. Cuando la vi en el vivo, cómo se plantó en el escenario, ella es muy carismática, completa. Una chica con mucha actitud”.

Su participación en el reality generó polémica. ¿El motivo? En las redes sociales hubo críticas y sospechas de que Bianca había llegado allí por su apellido conocido. Pero, el humorista, dueño de una extensa trayectoria artística, entiende perfecto las reglas del juego y está acostumbrado a los comentarios negativos. “Antes de que existieran las redes también pasaba esto, decían: ‘Porque sos amigo de tal, o porque el productor puso a trabajar a su hija’. Es como que la gente diga: ‘Mau y Ricky están en el jurado porque son los hijos de Montaner’…”, reflexionó el comediante, que también es padre de María Luján, Antonella y Santino, fruto de su matrimonio con Fabiola Alonso.

“Siempre habrá una crítica con buena onda y cuando viene con mala onda ya sabemos por qué viene, hay mucha envidia en este ambiente y fuera del ambiente. Siempre van a decir algo porque es la hija de… En este caso son críticas que uno no tiene que darle bola. A mí en ningún momento me molesta. Sé lo que es mi hija, sé lo que hizo y cómo lo hizo. Es una chica auténtica y demostró lo que es en el escenario. Por algo fue elegida ese día”, manifestó Miguel Ángel.

El año pasado, ambos habían participado en el Cantando 2020, el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. En aquella oportunidad, la joven estuvo invitada por su padre que estaba reemplazando a Charlotte Caniggia y Cristian Sergio en unas galas. “Ahí la había acompañado yo, pero acá fue ella sola con un entrenamiento tremendo, con un ensayo brutal. No es fácil. Te ven millones de personas, tenés a un jurado extraordinario, los que van a cantar son muy buenos. Ella demostró que tiene condiciones”, opinó el artista.

