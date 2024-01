Milei respaldó a Francos, negó internas y reiteró que no negociará cambios en la ley ómnibus

El presidente Javier Milei negó que existan internas en su gobierno y defendió con vehemencia el rol que ejerce el ministro del Interior, Guillermo Francos, dentro del Gabinete. “Él es un gran jugador, tiene la muy difícil misión de lidiar con la política”, aseguró en una entrevista radial.

El primer mandatario también habló sobre la inicio del tratamiento en el Congreso de la “ley ómnibus” y del DNU que desreguló la economía, y le puso límites a los intentos de abrir un diálogo con la oposición para modificar aspectos polémicos y que generan resistencia de ambas iniciativas: “Nosotros no negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias para mejorar”, aclaró.

Milei recordó que este fin de semana viajó junto con Francos a Río Gallegos, Santa Cruz, y de allí a la Antártida Argentina, en su primer viaje ejerciendo la primera magistratura. Trató de despejar los rumores que señalan una sorda disputa palaciega entre sectores dialoguistas y otros más intransigentes, la inevitable división de toda administración nueva en “halcones y palomas” o duros y dialoguistas.

El presidente recordó que él mismo ingresó en la política de la mano de Francos, con el libro “Política económica contra reloj”, que editó la Fundación Acordar que encabezaba quien es ahora su ministro. Eran tiempos de gobierno de Daniel Scioli, en plena época kirchnerista. “Los que están alentando esas internas es una estupidez”, afirmó. Pero además de ese pasado común, Milei describió cuál es el rol que tiene el ministro del Interior.

“Cuando se arma un equipo de fútbol hay que tener delanteros y defensores. Ese es el trabajo en equipo y se tiene que generar un equilibrio. Los que hacen ese tipo de críticas tienen menos calle que Venecia. Son de un amateurismo… jamás en su vida armaron un equipo”, afirmó el presidente, en declaraciones a radio Mitre. Al ser consultado sobre el rol que tiene el ministro del Interior en el equipo de su Gabinete, Milei respondió con contundencia: “Francos es un gran gran (sic) jugador, que tiene una misión muy difícil. Tiene que lidiar con la política, cuando hay unos cuantos que somos bastante talibanes en la otra línea”.

DNU y ley ómnibus

El presidente tuvo fuertes definiciones sobre el debate del DNU y la “ley ómnibus” que tomaron estado parlamentario y respecto de las críticas que surgieron del ámbito opositor sobre los aspectos más polémicos, como las facultades delegadas o medidas que podrían afectar derechos adquiridos o provocar, eventualmente, impacto negativo.

Milei afirmó que el DNU que desregula la economía “está vigente” y volvió a denunciar que “muchos políticos quieren fraccionarlo porque quieren coimear con eso”, aunque no dio nombres. También aseveró que “nosotros anunciamos un ajuste, no pan y circo” y que ese ajuste tiene una aprobación con “niveles nunca vistos, hay un fuerte consenso por parte de la población”.

El mandatario dijo que quienes se quejan son “los que pierden beneficios, la casta, los que tienen más acceso a la queja, como los empresarios prebendarios, los políticos, los periodistas que vivían de la pauta”. Además, apuntó contra los “idiotas útiles que hace foco en las formas” y reclamó un mismo trato para los decretos de necesidad y urgencia que firmaron otros presidentes.

“Por más que estamos haciendo un laburo fenomenal, cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, te pasa la factura: no acompañaron la licitación de bonos y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba, aumentó el dólar. Los políticos tienen que tomar conciencia de que si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme”, consideró.

El presidente insistió con las mismas críticas que viene planteando desde hace semanas, más precisamente en la última entrevista que dio antes del fin de año, cuando dijo que había políticos que pedían “coimas” para aprobar leyes. Este domingo volvió sobre ese argumento: “Muchos políticos que quieren fraccionar el DNU, lo quieren discutir porque quieren coimear con eso”, dijo.