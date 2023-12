Milei se reunió con gobernadores y «se comprometió a dar una solución a la pérdida de recursos coparticipables»

El presidente Javier Milei encabezó una reunión en la Casa Rosada a la que asistieron los 24 gobernadores para repasar las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno así como los proyectos legislativos que impulsa el Poder Ejecutivo, para los que necesita sumar capital político.

Al finalizar el encuentro, cerca de las 14.40, el ministro del Interior, Guillermo Francos, celebró que «ha sido una reunión de espíritu colaborativo y de comprensión mutua», mientras los gobernadores destacaron la necesidad de «diálogo» y llamaron a «trabajar juntos» más allá de «las banderas políticas».

En una rueda de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Catamarca, Raúl Jalil, el funcionario nacional indicó que «ha sido una reunión con un espíritu colaborativo y con compresión mutua y recíproca».

«Se acordó conversar sobre el tratamiento de la ley que se va a enviar a extraordinarias esta semana y se les pidió el apoyo a los gobernadores para el tratamiento de esta norma para las transformaciones en la economía que pretende llevar adelante el Presidente», señaló Francos.

Y destacó que Milei «ofreció el apoyo del Gabinete para tratar las problemáticas de cada provincia, por lo que habrá próximas reuniones con cada gobernador».

Por su parte, Sáenz dijo que los mandatarios provinciales van a «acompañar» lo que tengan «que acompañar» y destacó que «la única forma es trabajar juntos» con el Gobierno nacional de Javier Milei.

«Expresamos nuestra predisposición de trabajar de manera conjunta», dijo el mandatario salteño, quien auguró que «se viene una Argentina del diálogo, de la armonía, del encuentro».

«Tuvimos la posibilidad de decir lo que no nos parece bien y que nos escuchen es fundamental. Se puede trabajar de manera conjunta independientemente de las banderas políticas», afirmó.

Y sostuvo que «sería bueno que este tipo de encuentros se realizaran en el interior del país para que los funcionarios conocieran las realidades que vivimos, sobre todo esas provincias más postergadas desde que nació la patria, que necesitamos una reivindicación histórica para el norte».

En tanto, el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora, señaló que «estamos en un momento difícil, todos los argentinos, en una situación que nunca tendríamos que haber caído» y llamó a «estar todos juntos, más allá de las diferencias partidarias».

«Lo de hoy es una jornada que hace muchos años institucionalmente no teníamos», destacó y aseguró que «todos los gobernadores manifestamos al Presidente que lo queremos acompañar, trabajar en conjunto».

Por su lado, Raúl Jalil afirmó hoy que hay que «terminar con la cultura de la polémica y empezar con la cultura del dialogo» y destacó que fue una «muy buena reunión» la que mantuvieron los mandatarios de todo el país con el presidente Javier Milei en la Casa de Gobierno.

«Todos tuvimos la coincidencia de tratar el tema del déficit fiscal. El mundo nos está mirando, no sólo la política sino también los inversores. Fue una muy buena reunión donde la mayoría de los gobernadores se ha podido expresar y el Presidente nos ha escuchado», dijo el catamarqueño.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y del que también participó la vicepresidente Victoria Villarruel, hubo un capítulo sobre la la importancia que tiene para la actual gestión que las provincias busquen controlar el déficit fiscal.

«La cuestión de esta reunión será transmitir la necesidad de tomar medidas para apuntar a lo que nosotros llamamos como ‘la madre de todas las batallas’ que es el déficit fiscal cero y la reducción al extremo del gasto político, invitando a los gobernadores a eliminar gastos superfluos que no hacen más que el beneficio de unos pocos en detrimento de todos», adelantó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.

Otro de los temas que se estimaba sería abordado en este encuentro es el de la reforma política, teniendo en cuenta que Milei podría enviar al Parlamento la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la adopción de la boleta única, en línea con lo que ya planteó el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El Presidente estuvo acompañado en el encuentro por la vicepresidenta Victoria Villarruel; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por el lado de los mandatarios se encuentran presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalacqua (Misiones).

También están presentes Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).