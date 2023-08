Mirtha Legrand fue ovacionada en el show de Luis Miguel

Mirtha Legrand fue a ver este martes por la noche al cantante Luis Miguel en el estadio Movistar Arena, donde el cantante lleva sus presentaciones que hasta el viernes serán un total de 10 shows. La diva llegó al lugar acompañada por Juana Viale y su bisnieta Ambar, además de un grupo de amigos que la ayudaron a ubicarse en las primeras filas para ver el evento protagonizado por el artista mexicano.

Antes de que Luismi salga al escenario, las fanáticas de intérprete la recibieron de una manera cálida con gritos de euforia. “Dale, Mirtha” y la canción “Olé, olé, olé olé, Mirtha, Mirtha”, fueron una de las tantas muestras de cariño que le expresaron a la Chiqui. Durante el recital, la imagen de la diva fue replicada en una de las pantallas gigantes ubicadas en el estadio.

Cerca del final de la noche, Luis Miguel se bajó del escenario-actitud que nunca había tenido hasta el momento- y se acercó al lugar donde se encontraba Mirtha con parte de su familia y la saludó cálidamente, provocando una explosión entre los presentes que se sorprendieron por el gesto del mexicano. El público rodeó ese encuentro entre aplausos y gritos de aliento hacía los protagonistas de esa inesperada escena.

Recordemos que el de esta noche es el séptimo show de Luis Miguel en la Argentina, donde ya pasaron varias figuras del espectáculo nacional. A falta de tres performances más en ese estadio, el mexicano ya agotó todas las entradas de lo que será su gira por el país en 2024.

El Campo Argentino de Polo lo tendrá arriba del escenario otra vez el 8 y 9 de marzo del próximo año, y se presume que podría agregar nuevas fechas debido a la lata demanda de entradas. Además, el 14 del mismo mes estará presente en el estadio de Instituto de Córdoba. El Luis Miguel Tour 2024 dará inicio en Santo Domingo, República Dominicana el día 20 de enero y se extenderá hasta el mes de junio.Recordemos que horas antes, trascendió que Mirtha Legrand había sufrido un accidente doméstico mientras estaba probándose un vestido en su casa. “Evidentemente hizo un mal movimiento que hizo que sufriera una lesión, una especie fisura en una de sus costillas”, contó el periodista Daniel Ambrosino este martes en América Noticias (América).

“Me comuniqué con su nieto Nacho Viale y me dice: ‘Está perfecta’”, reveló sobre el estado de salud actual de la diva. El accidente habría ocurrido pocos días antes de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales que se celebraron en la Argentina el pasado domingo. “Esto fue previo a las elecciones, ya que la vimos a Mirtha bajarse del auto, caminar, ir a votar y todo, estaba perfecta”, completó Ambrosino al respecto.

“Estoy muy bien, vengo a votar. Muy contenta”, había dicho Mirtha apenas bajó del auto a los periodistas que la esperaban en la puerta del colegio en el que debía emitir su sufragio. Pronto, los movileros quisieron saber su opinión al respecto y si ya sabía a quién iba a elegir en el cuarto oscuro. La diva de la televisión no lo dudó. “Ya tengo todo decidido hace mucho. ¿Se mueren por preguntarme a quién voto, no?”, bromeó mientras caminaba hacia el colegio y reveló que votará lista completa, aunque no pudo dar más detalles debido a la veda electoral.

