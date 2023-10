Montoya presentó proyecto para reformar la Justicia en Formosa

El diputado provincial, Miguel Montoya en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del proyecto que presentó días atrás en materia de reforma de la justicia. Aseveró que “el Código de Procedimiento Penal que Formosa tiene es muy antiguo”.

Montoya comenzó diciendo: “lamentablemente esta semana no fuimos convocados a sesión ni a comisión y todo me lleva a pensar que el oficialismo entró en modo electoral así que hasta después de las elecciones no vamos a sesionar”.

“Sabemos que hay proyectos que deben ingresar, después nos quejamos porque aparecen expresiones anti políticas”, añadió.

Proyecto de

reforma

de la justicia

Al respecto a la presentación del proyecto de reforma indicó “el viernes pasado yo presenté un proyecto que tiene que ver con una reforma integral de la ley orgánica del Poder Judicial y a lo que apunta básica es a una reforma en el servicio de justicia penal básicamente”.

“Nosotros tenemos un código de procedimiento penal muy antiguo, en el mundo y el país ya no se discute que el sistema acusatorio es el mejor sistema, nosotros estamos aun con un Código Penal inquisitivo en donde todo es escrito y burocrático, lento con un sistema acusatorio solo oral donde se trata de tener la mayor cantidad de pruebas en un mismo acto y las partes intervienen personalmente no a través de escritos o abogados”, indicó.

“En el sistema acusatorio la investigación está a cargo del Fiscal que es quien lleva adelante toda la investigación y el juez solo esta para fallar y decidir la condena”.

Asimismo, explicó que desde el 2018 tenemos en el país un nuevo Código Penal que va a hacia allí y también en las provincias de Chaco y Jujuy se está aplicando este modo acusatorio. Este código procesal nuevo debemos debatirlo en lo inmediato en lugar de tener que estar yendo a sesiones en donde se declara de interés provincial cualquier cosa.

“Lo que yo propongo es así como se creó en su momento el juzgado y fiscalía de narcocrimen que solo se dedican a estos hechos, nosotros en Formosa necesitamos crear un juzgado y fiscalía de género que solo tengan como competencia las cuestiones de género. Los hechos últimos de femicidio hacen que esto sea de suma urgencia y necesidad”, se explayó.

“En la primera circunscripción hay 4 fiscales que tienen toda la competencia penal. Necesitamos crear unidades en donde se resuelvan temas que por su complejidad y características especiales tenga gente idónea solo resolviendo esos casos”, dijo.

“Lo que se hace en torno a la cuestión de género en Formosa no alcanza, necesitamos crear una unidad que solo se dedique a eso y que tenga como competencia solamente esa materia, por ello lo que propongo es una fiscalía de género, una fiscalía de delitos rurales y ambientales porque el abigeato y la quema de pastizales o la contaminación de agua requiere de especialistas y también de derechos humanos porque es alarmante el profundo desconocimiento que hay de los límites que tienen las fuerzas de seguridad”, cerró.