Moto GP: Binder se quedó con la carrera sprint en Jerez

Luego de largar desde la 4ª posición, Brad Binder (KTM) se llevó la victoria en el Sprint de la 4ª fecha de MotoGP, que se lleva a cabo en el circuito español de Jerez de la Frontera.

El sudafricano superó en la última vuelta a su compañero de equipo Jack Miller (KTM) para conseguir su 2º triunfo del año en un Sprint, ya que también se había impuesto en el que se realizó en Termas de Río Hondo.

Francesco Bagnaia (Ducati), que partió desde la 5ª ubicación, aprovechó un error del australiano -finalmente 3º- en el giro final para adueñarse del 2º lugar. Así, el italiano recortó de 11 a 3 puntos la distancia en el campeonato con Marco Bezzecchi (Ducati), que terminó 9º.

Aleix Espargaró (Aprilia), que previamente había logrado su 5ª “pole position” en MotoGP y la 1ª de la temporada, se cayó en la 5ª vuelta y abandonó cuando giraba en la 5ª posición. Por su parte, Dani Pedrosa (KTM), en su regreso a la categoría luego de casi 2 años, terminó 6º. Luego dijo: «Fue una sesión muy movida, probablemente habría podido estar un poco más adelante de no haberme contenido. La sprint es muy agresiva porque los pilotos tratan de ganar el máximo número de posiciones posible. Elegí el exterior, y eso me hizo perder algunas posiciones. A partir de allí intenté mantener mi ritmo y lidiar con todas las circunstancias», explicó Pedrosa.

«Batallé con Miguel Oliveira [por la quinta posición], pero él se defendió mucho y bien, y por eso opté por mantener el puesto. No era muy constante con sus puntos de frenada y eso me desconcertó. Nos peleamos un poco pero llegaba Johann Zarco», continuó.

Además, Pedrosa hizo balance, del gran día para KTM, que celebró un doble podio con la victoria de Brad Binder y la tercera posición de Jack Miller, y de cómo se encontró este sábado: «Te fichan para ganar. Es un día fantástico para KTM. La impresión que tienes desde fuera es distinta de la que tienes cuando estás metido. Cuando estás solo crees que la cosa está mucho más controlada que cuando compites. Es muy distinto de cuando corría», dijo, para después remarcar su felicidad actual: «Estoy disfrutando mucho lo que estoy haciendo [con su vida]».

«En la primera salida he notado mucha agresividad; Fabio me ha pasado muy cerca. Las gomas se comportan de forma distinta en carrera. Lo noté todo más suelto, menos estable, pero al mismo tiempo tienes que adelantar y ser agresivo», comentó sobre sus sensaciones en la sprint para finalizar.

