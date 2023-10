Moto GP: Jorge Martín ganó el sprint de Tailandia y se acercó a Pecco Bagnaia

Primera misión cumplida para Jorge Martín en el GP de Tailandia, 17ª fecha de MotoGP que se vive por Star+. Aunque la materia sprint se trata casi de un trámite para el español del Pramac, quien acumuló su séptimo triunfo en carreras cortas del 75° ejercicio del Mundial. Pero, claro, para el madrileño era imperioso dar un golpe tempranero en Buriram y descontar puntos contra Pecco Bagnaia en la lucha por la corona. Finalmente, con su triunfo y el séptimo puesto del italiano, logró recortar nueve puntos para quedar a 18 antes de comenzar la competencia larga.

Martín apenas vivió un pequeño instante de zozobra en su paseo de sábado por Tailandia. Fue cuando Luca Marini (Ducati del VR46) llegó a emparejarlo y superarlo por centímetros en el pique ante su mala partida. Pero al llegar a la primera curva, logró superar al hermano de Valentino por afuera y se fue. Y se fue, y se fue y se fue. Fiel a su costumbre de los últimos Grandes Premios, Martín impuso un ritmo arrollador y no le dejó nada a nadie.

Detrás de Martinator, Brad Binder y Marini protagonizaron el duelo por el segundo puesto, que finalmente fue para el sudafricano de KTM. Pero cuando logró ponerse escolta, ya era tarde para ir a buscar al español. La otra batalla que se llevó las miradas fue por el cuarto lugar, entre Marc Márquez y Aleix Espargaró, que se definió en favor del de Honda en la última curva de la vuelta final.

¿Y Pecco? Complicado. Largó sexto y llegó séptimo, cediendo nueve unidades en la pelea por el título. Lo corrió a Marco Bezzecchi para tratar de avanzar un puesto más, pero no hubo caso. Su raudo ingreso a boxes tras la carrera, rodeado de las caras largas de los integrantes del team oficial Ducati fueron el resumen de un sábado malo.

Pecco Bagnaia llegó a su box preocupado y con la cabeza baja tras ser séptimo; mientras que Jorge Martín celebraba su éxito que lo dejó a 18 puntos del italiano.

La imagen del turinés contrastaba con la de Martín, a puro abrazo antes de recibir su séptimo medallón como vencedor de un sprint. La primera parte de la tarea del madrileño se cumplió, pero queda la más difícil y la que mostró sus tropiezos más grandes del año: la competencia larga. El piloto de Pramac llegó a Tailandia tras dos carreras con yerros propios y del team. En Indonesia mandaba con ese arrollador ritmo que asusta, pero se fue al suelo solo, por un error conductivo. Y en Australia mandaba cómodamente con un neumático trasero blando, elección equivocada de Martín, con la complicidad del Pramac. La cubierta se cayó a pedazos en el final y su triunfo asegurado fue cerrado en un quinto lugar. Los dos fallos le sirvieron a Pecco para llegar a Buriram con 27 puntos de luz. Tras el sprint, pasaron a ser 18. No fallar en la carrera larga es la nueva prueba que deberá rendir Martín. Y no puede equivocarse porque el tren del torneo se le escapará. Tras el cierre de la cita actual, quedarán tres para el cierre del Mundial.