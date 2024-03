MotoGP: todos a la caza de Pecco Bagnaia en el Mundial que arranca en Qatar

El GP de Qatar abrirá la agenda de MotoGP por 16ª vez en las últimas 18 temporadas. Solo en 2020 (por la pandemia) y 2023 (por las reformas que se realizaban en el trazado de Losail), la cita qatarí no inicio el Mundial. Allí comenzará la 76ª edición del Mundial de motociclismo de velocidad, que tiene a un candidato máximo en su categoría reina: Pecco Bagnaia.

Los números El italiano, con su fresca renovación de contrato con Ducati hasta 2026 inclusive (siete millones de euros de salario base por temporada), ganó los dos últimos torneos y es el favorito a llegar al tricampeonato. Durante los ensayos de pretemporada, el turinés mostró el poderío de su GP24 y el paddock lo señala como el rival a vencer. Ahora bien, ¿quién puede poner en jaque su dominio?

El primer nombre que salta claramente es el de Jorge Martín, el único que pudo seguirle el tren durante 2023 y que llegó a tenerlo contra las cuerdas. Pero dos errores clave marcaron su destino. En Indonesia, después de llegar a la cima de la tabla tras el srpint, se fue al piso cuando lideraba con comodidad la carrera principal. “El sentirme tan superior en ese momento… El querer humillarlos fue lo que me hizo fallar”, confesaría tiempo después. El otro yerro fue del equipo Pramac en Australia, al elegir un compuesto de neumático equivocado y terminó cediendo varias posiciones a medida que avanzaba la competencia. Eso hipotecó sus esperanzas y este año va por la revancha en el que, seguramente, será su último año en las huestes de Pramac. Contará con la misma Ducati que Pecco, porque la casa de Borgo Panigale pone cuatro modelos 2024 en pista: dos del team oficial y dos para el satélite Pramac (Franco Morbidelli llevará la segunda). Pero el español quiere un sillín de fábrica para 2025 y si no lo encuentra en la marca italiana, está dispuesto a armar el bolso. El madrileño apunta a la segunda Ducati oficial, que tiene Enea Bastianini. El contrato de la Bestia, quien se perdió ocho de las 20 fechas de 2023 por lesiones, deberá mostrarse competitivo y sano para seguir en su sitio.

Jorge Martín es número puesto como contendiente a la corona de Pecco. ¿Alguien más? Sí, porque es imposible descartar a Marc Márquez. Cerrado su Vía Crucis en Honda, única marca que defendió desde su llegada a MotoGP, el catalán vuelve a envalentonarse con la Ducati 2023 del equipo Gresini. Tras su sexta corona en la máxima categoría, lograda en 2019, comenzó el drama para Márquez. En 2020, la rotura de húmero derecho en el arranque del atípico torneo, trastocado por pandemia. Se perdió el resto del año y de parte de 2021 y 2022. Fueron cuatro las operaciones que debió atravesar y recién pudo volver en plenitud física en 2023. Pero la moto del Ala fue un calvario, impredecible y traicionera. Así, sufrió ¡29 caídas en una temporada! Sin triunfos desde Emilia-Romagna 2021, Marc decidió mudarse a Gresini para subirse a la moto vencedora y volver a compartir escuadra con su hermano Álex.

¿Hasta dónde podrá llegar Márquez con Ducati? En la pretemporada mostró buen ritmo, sufrió apenas una caída y quedó claro que no apretó fuerte. Viejo conocedor, evitó arriesgarse y buscó hacerse amigo de su moto. Y justamente en Márquez aparece otro candidato a la moto roja de la fábrica italiana para acompañar a Pecco en 2025.

Fuera de Ducati, la marca que mejor se mostró en la pretemporada fue Aprilia, con Maverick Viñales y Aleix Espargaró. Las motos de Noale mostraron tener un gran ritmo de carrera y una buena evolución con respecto a las del 2023. Ahí también se suma KTM (Brad Binder y Jack Miller), que buscarán meterse en la discusión. Justamente con la marca austríaca, bajo el ala de GasGas estará el debutante que todos quiere ver: Pedro Acosta. Campeón de Moto3 y Moto2, el joven español asoma como la próxima gran figura del Mundial.

El resto, lejos. Fabio Quartararo, campeón 2021, está en su último año de contrato con Yamaha y ya escucha ofertas después de dos años de sufrimiento con una moto que no es competitiva y con un 2024 que presume será igual. Si bien la M1 de este año mejoró con respecto a la de 2023, la evolución no alcanza para estar en la lucha. “Francamente, esperaba que pudiéramos haber estado más cerca. Y sinceramente, no esperaba que nuestros rivales fueran capaces de progresar tanto. Tenemos más velocidad punta, pero la diferencia con nuestros rivales sigue siendo significativa», contó el francés, quien este año tiene nuevo compañero, Álex Rins.

Si Yamaha se mostró lejos, Honda no se quedó atrás. Y eso que los dos constructores japoneses tuvieron concesiones de parte de la categoría para este año, como el desarrollo libre del motor y más libertad de pruebas. Pero no parecen haber encontrado la vuelta para alcanzar a Ducati. En el Ala Dorada, Luca Marini llegó para ocupar el lugar de Márquez y acompañará a Joan Mir. “Las expectativas son moderadas, no son muy altas, porque la moto no se adapta muy bien. «Si logramos hacer un fin de semana decente creo que tendremos posibilidades de hacer una buena primera parte de temporada”, confesó el campeón 2020 con Suzuki.

En cuanto al calendario, finalmente quedaron 21 de las 22 carreras anotadas inicialmente tras la cancelación del GP de la Argentina. La nueva sede será Kazajistán, que se canceló en 2023, aunque también está en peligro de volver a bajarse de la presente agenda.