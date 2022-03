Movimientos sociales marcharon para que «ningún salario sea de pobreza»

Compartir

Distintos movimientos piqueteros de izquierda se movilizaron ayer a la mañana hacia el Obelisco porteño en reclamo del «salario perdido por la inflación» y en rechazo al «ajuste económico y al pago a la estafa» del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras demandas.

La protesta provocó trastornos al tránsito vehicular sobre la avenida 9 de Julio y su intersección con la avenida San Juan, en el barrio de Constitución; avenida 9 de Julio y avenida de Mayo y en las inmediaciones de las avenidas 9 de Julio y Corrientes.

A través de un comunicado, las organizaciones convocantes -entre las que se encuentran el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), una fracción del Frente Darío Santillán, el Movimiento Resistencia Popular (MRP), el Frente de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)-, no descartaron la posibilidad de realizar un acampe en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo, ubicado en la Avenida Leandro N. Alem al 600 del Bajo porteño.

«Los trabajadores de los movimientos sociales nos estamos movilizando hacia el Obelisco y el Ministerio de Trabajo para exigir que ningún salario sea de pobreza, ya que con 550 pesos por día no puede vivir una familia», advirtieron.

Para el miércoles está previsto que se reúnan en el Ministerio de Trabajo los integrantes del Consejo del Salario para discutir el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil.

