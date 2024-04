Moyano cedió y el Gobierno avanza con la homologación de la paritaria del sindicato de Camioneros

El acuerdo se modificó y, en lugar de dos cuotas de 25% y 20%, que Caputo rechazaba, se establecieron en 15% y 9%; la diferencia, no obstante, se cobrará en suma fija

A casi dos meses del acuerdo salarial entre el Sindicato de Camioneros y las dos federaciones empresarias del sector, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, avanza con la homologación del trato en un acuerdo que incluyó una rebaja de porcentajes con respecto a la propuesta original, para alinearla con los deseos del ministro de Economía, Luis Caputo, que en su intento de moderar las paritarias rechazaba el entendimiento original.

El pacto incluye un aumento de un 15% para el mes de marzo y un 9% para el mes de abril, en lugar de los dos tramos de 25% y 20%, que totalizaban un 45% y que no aceptaba el titular del Palacio de Hacienda. El porcentaje que el gremio de Hugo Moyano cedió, no obstante, llegará a los bolsillos de los camioneros en forma de suma fija (en dos pagos), por lo que no irá al salario básico.

El apretón de manos entre los Moyano y las autoridades de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL) se había concretado en febrero, pero recién hoy se convalidó la suba. La demora oficial se dio principalmente por dos razones: el rechazo de Caputo a habilitar aumentos por encima del 10% para abril por considerar que dinamizan la inflación en un contexto de desaceleramiento de los precios y debido a cuatro impugnaciones de empresarios a un ítem del acuerdo salarial en lo relativo a un aporte de $10.000 por trabajador para la obra social.

Fuentes de la Secretaría de Trabajo advirtieron que este martes se presentó el acuerdo entre las cámaras y Camioneros, pero la homologación no se hizo efectiva aún y que es “un proceso que se dará a posteriori, luego del análisis jurídico”.

Las conversaciones de Cordero con Moyano en los últimos días allanaron el acuerdo a cambio de que Camioneros, en los próximos meses, tomen en cuenta la inflación futura, como pretende el Ministerio de Economía. El acuerdo que se firmó se extiende hasta el 31 de mayo, con una nueva reunión pautada para junio.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

El porcentaje de aumento de 45% por bimestre al que apostaban los afiliados al gremio de Moyano tiene que ver con que en diciembre, cuando la inflación mensual fue de 25,5%, no hubo recomposición salarial.

Desde la llegada de Cordero a Trabajo en reemplazo de Omar Yasin, a quien Milei responsabilizó sin argumentos de la polémica por el aumento de los sueldos de sus ministros y el Poder Ejecutivo, se agilizaron las homologaciones de paritarias. Incluso, algunos de los tratos salariales convalidados superaban los porcentajes pretendidos por Caputo, pero se trataron de enero y febrero. Tal fue el caso de la UOM, para su rama metalúrgica, que anudó un 42%, o el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), que logró un 45% para enero y febrero, pero aceptó pactar incrementos del 10% para marzo y del 4% para abril, en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes.