Moyano llamó «Pinocheta» a Bullrich: «Va a querer sacar todos los derechos»

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, llamó «Pinocheta» a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich en referencia al dictador chileno Augusto Pinochet. Lo hizo al cumplirse 50 años del golpe al presidente Salvador Allende.

Consultado por los trascendidos que aseguran que el libertario Javier Milei sostuvo que el mayor del clan Moyano le garantizaría la calle ante un eventual gobierno, el sindicalista respondió: «¿De qué calle está hablando? Nunca hablé con con él. Estuvo en la última movilización que hice el 21 de febrero del 2018 para decirle a Macri que no teníamos miedo».

Ante la intervención del periodista, quien le preguntó si movilizaría ante el intento de quita de derechos por parte del fundador de La Libertad Avanza, ironizó: «Es una cuestión de sentido común. Igual que si viene la señora, la Pinocheta, perdón, Bullrich, no cierto. Va a pasar lo mismo».

En sintonía, sostuvo que la referente de Juntos por el Cambio «va a venir a querer sacar todos los derechos de los trabajadores y los que estamos grandes vamos a luchar siempre y los jóvenes lo mismo».

«Se trata de la dignidad del trabajador. Ellos lo toman como algo común, esta gente, fundamentalmente Bullrich que tiene como objetivo atacar a los Moyano. Me acuerdo que cuando era ministra de Trabajo de De la Rúa le rebajó los salarios a los jubilados y me atacaba a mi», apuntó en declaraciones radiales.

«Hace 30 años le pagamos el sueldo a esta señora [Bullrich], no vive gratis, cobra el sueldo del Estado permanentemente. Encima quiere sacarle los derechos a los trabajadores. Son personajes que no llegan a la gente», aseveró Moyano.

Por último, planteó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es «es el hombre indicado para conducir los destinos del país», y se mostró optimista camino a las generales del 22 de octubre. «Tengo la tranquilidad de que el gobierno lo va a asumir Massa porque ha prometido y cumplido», remarcó.

«Es el hombre indicando para conducir los destinos de un país. Tiene la suficiente capacidad para sacarlo adelante y con el apoyo mayoritario del pueblo, el país va a salir adelante», concluyó Moyano.

