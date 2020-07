Mujer murió tras impresionante choque de motocicletas sobre la avenida Néstor Kirchner

Compartir

Una motociclista identificada como Luisa Vergara de 61 años, falleció ayer tras haber colisionado con otro rodado en el que circulaban dos jóvenes sobre la avenida Néstor Kirchner y Juan Luis Díaz del barrio Liborsi.

El hecho se registró pasadas las 00:30 horas, cuando la Policía tomó conocimiento a través de un llamado a la línea de emergencia del 911 ECO que daba cuenta de un siniestro vial en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y calle Juan Luis Díaz del barrio Liborsi de esta ciudad, acudiendo de inmediato el personal de la Zona 4 del Comando Radioeléctrico Policial, Seccional Sexta y Policía Científica.

En el lugar y a través de los testimonios, se pudo establecer que presumiblemente una mujer de 61 años circulaba al mando de una motocicleta Honda Biz por calle Juan Luis Díaz en sentido Sur-Norte, llevando como acompañante a otra mujer de 33 años, al llegar a la intersección con la avenida Kirchner, por cuestiones que se tratan de establecer, se produjo la colisión contra una motocicleta marca Bajaj de 400 cilindradas que se desplazaba por la avenida en sentido Oeste-Este, conducida por un joven de 21 años que llevaba como acompañante a otro de 17.

A raíz del impacto, todos cayeron a la cinta asfáltica sufriendo lesiones de consideración, siendo asistidos por facultativos médicos del SIPEC en dos ambulancias, trasladando a todos hasta el Hospital Central donde horas después se produjo el fallecimiento de la mujer de 61 años.

Se informó del hecho al Juez de turno quien dispuso las actuaciones procesales por parte del personal de la Seccional Sexta y Policía Científica, procediéndose al secuestro de ambas motocicletas a los fines periciales.

La víctima fatal fue identificada como Luisa Vergara de 61 años de edad. Una vez finalizada las diligencias el cuerpo fue entregado a los familiares para las exequias.

Asimismo, un vecino habló sobre el siniestro y se mostró preocupado ante el gran peligro del sector.

“Es bastante peligrosa la zona, la gente no respeta el tránsito, se meten por todos lados, acá hay un cartel que indica que es contramano y la gente no tiene ningún reparo en meterse por ahí cuando no están las autoridades. No disminuyen la velocidad, es una calle muy transitada, tiene doble mano de circulación y esta arteria no tiene salida a otro lugar, se encuentran acá y ninguno frena”, expuso el poblador.

“Nosotros estábamos durmiendo cuando escuchamos un impacto, como que algo grande cayó, me asomé a la ventana, vi lo que pasaba, salí a auxiliar y ya estaban otros vecinos asistiendo a las personas que estaban tiradas en el piso, todas inconscientes. Las motos estaban desarmadas por el impacto, ninguno se levantaba”, graficó.

Asimismo aseguró que no es la primera vez que ocurre un siniestro similar en el sector. “Ya hubo varios accidentes graves acá, la situación no cambia y eso nos preocupa”, expresó.

“La respuesta de la ambulancia y la Policía fue inmediata, vinieron rápido, llegaron cuatro ambulancias, fue bastante ágil”, destacó sobre la asistencia que recibieron los heridos.