Mujer no quiso tomarse la temperatura para ingresar a REFSA, “bloqueó” la entrada y terminó demorada

Compartir

Linkedin Print

Ayer a la mañana, una mujer que hacía fila en la oficina de REFSA de la zona norte (avenida Senador Tomás al 200) se negó a que le tomaran la temperatura para ingresar al lugar, discutió con el personal policial, amenazó con que nadie pasaría y que no se movería de allí hasta abonar su factura por ello terminó demorada en la Comisaria; minutos antes a otra mujer no la dejaron ingresar porque tenía 38 grados y, según protocolo no se permite el ingreso de aquellas personas que tengan fiebre mayor a los 37 grados.

Según pudo advertir el Grupo de Medios TVO, la mujer en cuestión dejó en claro que no permitiría que le tomen la temperatura argumentando que le iba a dar “alta” porque estaba en el sol; ante su negativa de “correrse” de la puerta para que ingresen las demás personas debió acudir al lugar una patrulla policial, pero tras varios minutos de intentar hacerla cesar de su postura se tomó la determinación de llevarla demorada. Debido a esta situación hubo fila de más de dos cuadras de espera.

“No me quieren dejar entrar porque no permito que me tomen la temperatura; hace rato que estamos bajo el sol y no voy a dejarlos. A una señora recién no la dejaron ingresar a pagar su boleta por eso; acá nadie respeta nada y la Policía brilla por su ausencia”, se quejó en contacto con este medio la misma.

Agregó que “yo no estoy enferma por eso vengo, tengo a una persona con discapacidad en mi casa y como no tengo quien me venga a pagar la luz vengo yo”.

“Yo me voy a quedar acá y nadie va a pasar”, lanzó al dejar en claro que pretendía bloquear la entrada hasta que le cobren.

Debido a esto, acudió al lugar un móvil policial que la llevó demorada.

Un hombre que fue testigo de lo ocurrido aseveró: “la llevaron detenida y me parece muy bien, hay que adaptarse al protocolo y cumplirlo, es la única manera para que nos cuidemos todos, si hacemos lo que queremos nos vamos a enfermera todos”.