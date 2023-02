Muna Pauls deslumbró cantando al recibir su diploma en Go Broadway

Su talento es innato. Y, con apenas 13 años de edad, Muna Pauls no deja de deslumbrar. El pasado 30 de enero, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri viajó Nueva York acompañada por su padre para participar del programa Go Broadway por segunda vez. Y, al finalizar sus clases de canto, danza y teatro, se presentó junto a sus compañeros de curso en el consulado argentino, donde deslumbró a todos cantando Disneyland, tema del musical Smile.

La joven recibió su diploma de manos de Valentina Berger, CEO de la prestigiosa academia, quien no dudó en resaltar sus cualidades. “Me emociona ver artistas como Muna que a esta edad se tomen el estudio tan en serio, se nota que lo lleva en la sangre » expreso la directiva.

Durante el programa Muna tomó clases de Técnica vocal y método de optimización de la voz, Interpretación, Técnicas de audición, Teatros, monólogos e improvisación, Repertorio, Actuación frente a cámara, Danza y simulacro de ensayos e Historia del teatro musical y autogestión. Y tendrá acceso a las obras más importantes de Broadway como: Six, Wicked, Aladdin, Michael Jackson, Moulin Rouge, entre otras.

Orgulloso, Gastón se encargó de compartir en su Instagram una serie de imágenes del paso de su hija por esa academia de estudios. Y escribió: “Una vez más mi amada Muni. Compartimos este vuelo, este viaje. Verte avanzar, reírnos, tanto nos reímos, entendernos sin necesidad de palabras, nuestros abrazos cada ves más amplios, cada vez más profundos. La vida en nuestros abrazos. Cada paso que das es una puerta que se abre y yo soy un espectador privilegiado de todo lo que generás. De tu mano a donde sea que quieras ir. Yo te sigo. Es el placer más grande que puede sentir”.

Luego, el actor hizo referencia a la madre de su hija, con quien también tiene a Nilo y quien hace apenas unos días acaba de dar a luz a Bono, su segundo hijo junto a Tomás Vera, con quien ya tenía a Alba. “Gracias @agustinacherriok, una vez más también, por el poderoso y genial equipo que hacemos juntos. ¡Equipazo!”, puso. También le agradeció a la academia y a su CEO “por tanta pasión y amor” y a la psicopedagoga Paz García Fernández. Y culminó el posteo con un sentido “te amo” dedicado a Muna.

Por su parte, Cherri también compartió el video y escribió: “Los sueños se trabajan y allí está mi pequeña otro año más trabajando por ellos”. La actriz también le agradeció a su ex “por acompañarla”, ya que ella está en pleno post parto, y a Valentina y Go Broadway “por el cuidado” en lo que definió como una “inolvidable experiencia”. “¡Te amo @munapaulscherri soy tu fan!”, concluyó emocionada.

Cabe recordar que, en marzo de 2022, el conductor de Seres Libres había viajado también a Nueva York junto con Muna para participar del programa de estudios de ese año y aprovechó para dar una vuelta por la Gran Manzana, se fotografió en el Time Square, en el Empire State y en el subte, que compartió con sus seguidores al terminar su cursada. ”Me llevo enseñanzas, amistades y miles de anécdotas para contar por el resto de mi vida. Es el fin de este viaje pero es recién el principio de nuestra formación para poder ser mejores personas, y artistas”, había dicho la joven en aquel momento.

Relacionado