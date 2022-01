Muy buena respuesta a la convocatoria para renovar la tarjeta SUBE inclusiva

Compartir

Las políticas implementadas desde la gestión del intendente Jorge Jofré en materia de discapacidad han tenido un alto impacto, brindando la posibilidad a todas las personas que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) de viajar de manera totalmente gratuita en el transporte urbano de pasajeros y de acceder al libre estacionamiento.

Al respecto, el subsecretario de Transporte y Emergencia del Municipio, Dr. José Olmedo, señaló que «a todas las personas con discapacidad se les proveyó de una tarjeta SUBE inclusiva, donde se encuentran los datos del CUD, datos personales y la fotografía. La misma tiene una fecha de vencimiento que es cada 31 de diciembre y a partir del 2 de enero, quienes posean el pase, deben concurrir a las oficinas de la Dirección de Discapacidad y a las oficinas de la SUBE, ubicadas en Pringles y Rivadavia, de 8 a 12 horas, para renovar el beneficio por un año más».

«De igual manera, las personas que se encuentren en esas condiciones y cuenten con un vehículo, deben venir a renovar el beneficio del SEM (Sistema de Estacionamiento Medido), el que también vence cada 31 de diciembre y se renueva desde el 2 de enero. Así no exista una fecha tope para hacerlo – aclaró – desde el Municipio sugerimos que lo hagan lo antes posible para evitar multas por no tener activado el libre estacionamiento, evitando de esta forma cualquier tipo de inconveniente y el cobro del transporte público si no tienen actualizada la SUBE inclusiva», indicó Olmedo.

«Normalmente, la renovación durante el mes de enero se da en un 70% aproximadamente y el resto lo van haciendo con el transcurrir de los meses siguientes”.

Servicio Punto a Punto

Por otra parte, el funcionario recordó que «hemos habilitado nuevos horarios de verano para el servicio Punto a Punto, que son: 7.30, 11.30, 16 y 18.30 horas desde las terminales ubicadas en La Nueva Formosa y el barrio Venezuela; en tanto, desde la terminal del Paseo Ferroviario hacia la Plaza Roberto Sotelo del Barrio Venezuela y la plaza de La Nueva Formosa, los horarios de salida son: 10, 12.30, 17.30 y 20.30 horas».

Asimismo, destacó: «estamos ultimando los horarios y recorridos para la ‘Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré’ para trabajar con las unidades de este servicio, teniendo en cuenta que desde la tarde noche arranca el festival artístico que se extiende hasta las 3 horas de la madrugada y la idea es posibilitar que el servicio Punto a Punto pueda trasladar en esos horarios a quienes concurran al festival».

