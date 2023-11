Nadalich explicó cómo funcionan los desagües y aclaró que «las compuertas están abiertas»

Tras el intenso temporal del lunes, que llevó al anegamiento de la ciudad acarreando serios inconvenientes a los vecinos, el Grupo de Medios TVO dialogó con el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa, Mauricio Nadalich quien se refirió al trabajo que desarrolló la Comuna para lograr el escurrimiento de las aguas en el menor tiempo posible e indicó que se trató de un fenómeno natural donde cayó mucha agua en poco tiempo y los desagües se vieron superados ya que la capacidad es de 60 mm; además el funcionario municipal lamentó que se utilicen hechos de esta magnitud para sacar réditos político y dejó en claro que “las compuestas estuvieron y están abiertas”.

“Ahora estamos en la sección de San Antonio, por la avenida Los Pioneros, donde hay una obra nueva que se está ejecutando y estamos con la gente de la empresa para tratar de liberar lo antes posible porque todavía hay lugares que están anegados”, comenzó diciendo.

Seguidamente, explicó a los vecinos de la ciudad que “estamos ante un fenómeno climático que es El Niño, la ciudad tiene una capacidad de escurrimiento de 60 mm aproximadamente, y ayer llovió más de 200 mm”.

“Las obras están, nosotros desde el Comando de Emergencia y la Municipalidad estamos siempre preparándonos para que los desagües pluviales estén en condiciones, con limpieza de los canales, todo funcionaron muy bien, a tope por la cantidad de agua que cayó en poco tiempo”, aseveró.

Respondiendo a la pregunta de que habrían dado “la orden” de que no se prendan las bombas respondió: “cuando el río está bajo las compuertas de las bombas están totalmente abiertas, cuando el sube, es necesario que el agua no ingrese y que las barreras funcionen como como tal ahí se cierran las compuertas; entonces, en todas las estaciones de bombeo las compuertas permanecen abiertas porque el río está bajo”.

“Todos los drenajes funcionaron perfectamente, lo que pasa es que llovió más de lo que tiene la capacidad el sistema de escurrimiento en la ciudad; y con esto quiero aclarar que no es un problema de Formosa, estamos ante un fenómeno que genera inconvenientes en toda la región, me parece que utilizar así un momento donde la gente está preocupada para llevarle más preocupación diciendo que las bombas están apagadas, no funcionan o tapadas no es una buena idea. Con la desesperación de la gente no hay que jugar”, manifestó Nadalich.

Finalmente, el funcionario municipal alertó: “vamos a tener inconvenientes, porque estamos ante un fenómeno que llueve mucho, hay lugares que son más bajos como es el caso de la avenida Kirchner, donde antes estaba el Estero Colluccio, nosotros desde primera hora controlábamos las bocas de tormenta, pero debido a la cantidad de agua todo se vio saturado. Para morigerar el impacto de estas lluvias en poco tiempo, como vecinos podemos contribuir con no arrojar residuos en lugares que no corresponden”.

Trabajos llevados

adelante por la Comuna

A raíz del temporal de lluvia que azotó la ciudad de Formosa, la Municipalidad intensificó sus trabajos alertada por las intensas precipitaciones desde la madrugada del lunes, lo que activó de inmediato al Comando de Emergencia que se dirigió a los sectores más comprometidos del ejido urbano para profundizar su tarea, de todas maneras indicaron que esta situación los amargó porque se ha trabajado mucho. “Hemos trabajado mucho para que esto no suceda, pero nos pasó por encima el agua”.

El subsecretario de gobierno de la Municipalidad, Fabián Cáceres dijo que “a las 11 de la mañana ya había caído 170 milímetros, estamos muy preocupados por lo que sucedió. Esta situación nos pasó por encima, creo que ninguna ciudad está adaptada para soportar tanta agua en tan poco tiempo”.

Precisó además que “hacia las 9.30 de la mañana ya habían caído unos 130 mm, y se enfocaron las tareas en los canales centrales donde se accionó a tiempo, teniendo en cuenta la gran cantidad de agua en un corto lapso. De tal manera se procedió en el zanjón a la altura de la Av. Los Pumas y del Lote 111, donde se produjeron anegamientos importantes y se está accionando desde tempranas horas para desobstruirlos”.

“Las zonas más afectadas – siguió diciendo – son precisamente el Lote111 y La Nueva Formosa, que es de donde se ha registrado la mayor cantidad de reclamos a la línea gratuita de Atención al Vecino. En casos puntuales del B° Virgen del Rosario se dio la situación de ingreso de aguas a domicilio, y, según lo informado desde Servicios Públicos de la comuna, se debe a que han sido tapadas las cunetas a cielo abierto una vez concluida la construcción de cloacas, lo que no debió haber sido así”, expuso.