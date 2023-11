El Intendente Jofré recorrió los barrios para supervisar las tareas de optimización de desagües y canales principales

Durante la jornada del martes, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, recorrió diversas zonas y estuvo en el conducto principal que se encuentra sobre Av. Los Pioneros, que tiene su descarga en el riacho Formosa, que está conectada con el canal de la Av. 28 de Junio.

Allí el intendente, junto a equipos de trabajo, superviso la realización de un trabajo provisorio de conexión que permitirá que las aguas puedan escurrir con mayor facilidad y rapidez.

Se explicó precisamente que esta sería una solución alternativa ante las precipitaciones extraordinarias experimentadas en los últimos días, ya que es un sector en obra con trabajos aún sin terminar.

La secretaria de Obras Públicas, Ing. Malena Gamarra, quien acompaño al intendente Jofré precisó que la recorrida por los diferentes lugares “obedeció a supervisar las acciones de limpieza y desobstrucción de canales de desagües luego de las lluvias extraordinarias que hemos tenido en las últimas horas”.

En ese sentido, la funcionaria precisó que uno de los puntos intervenidos fue en la intersección de las avenidas Los Pioneros y José de Luca Barberis, en los canales que tienen su descarga en el riacho Formosa. “Se decidió realizar un trabajo provisorio de conexión para que las aguas que provienen de los sectores más altos puedan escurrir rápidamente. Hay que destacar que en esta zona se están realizando obras que todavía no están terminadas, por eso se busca una alternativa de escurrimiento rápido ante estas intensas precipitaciones”, indicó.

Cabe destacar que, paralelamente, en diferentes sectores de la ciudad y con el trabajo planificado del Comando de Emergencia, se recorrió toda la ciudad, para hacer esta misma tarea: mitigar los efectos de las precipitaciones y dar respuesta a los vecinos. De esta manera, en arterias internas de los barrios La Paulina, La Nueva Formosa y 16 de Julio cuadrillas comunales realizaron acciones de cuneteo manual. Asimismo, sobre la calle Pacífico Scozzina, en el barrio San Andrés, se procedió a la limpieza y cuneteo con excavadora.

Además, se desarrollaron trabajos de cuneteo mecanizado en sectores puntuales de los barrios Namqom, Lote Rural Nº 68, 7 de Mayo y El Porvenir; en tanto que en distintos puntos del barrio República Argentina se llevaron a cabo tareas de cuneteo de forma manual.

Por último, desde la comuna se solicitó colaborar con los equipos, no arrojando residuos en lugares donde no correspondan, para evitar así anegamientos.