Presupuesto 2024: «Tenemos que esperar a que se trate en Nación para hacerlo nosotros acá»

El diputado Jorge Román, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos en la Cámara de Diputados de Formosa dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la presentación del Presupuesto 2024 y aseveró que aún no hay definiciones al respecto porque el que está en existencia contempla, por ejemplo, un monto para la obra pública es por ello que «estamos aguardando que sea presentado a nivel nacional para poder presentar para Formosa», dijo.

Román comenzó diciendo: «el jueves finaliza el periodo de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la provincia y sesionaremos como debe ser».

Y agregó «tenemos algunos puntos para tratar, tenemos que decir que tenemos términos legales que nos otorga el Poder Ejecutivo al respecto, eso se ha cumplido en tiempo y forma, pero el mismo presidente electo ha solicitado a la Cámara de Diputados de la Nación que aun no trate el Presupuesto 2024 hasta que él resuelva».

«Seguro esta decisión, la de esperar decisiones del nuevo presidente, significará nuevos valores macroeconómicos de acuerdo al modelo que él tiene pergeñado para nuestra Republica, esto también va a repercutir en lo que nosotros también tengamos en cuenta porque esos valores macroeconómicos que la Nación fija a traves del ministerio de Economía de la Nación, nosotros tomamos para hacer el calculo de nuestros presupuestos teniendo en cuenta el modelo de provincia, pero tenemos que esperar a que el presupuesto nacional sea aprobado», se explayó.

Indicó además que los Legisladores provinciales han decidido esperar a que se apruebe el Presupuesto Nacional, de todas maneras, aclaró que «este presupuesto que hoy nosotros tenemos en el Poder Legislativo se ha calculado con los valores macroeconómicos fijados por el Ministerio de Economía del Gobierno que aún está vigente que vence el 10 de diciembre y no podemos hablar de lo mismo porque es completamente diferente el modelo de país planteado».

«Lo que esperamos es que se celebre la sesión extraordinaria antes de que venza el año fiscal para que podamos tener el Ejercicio Fiscal 2024», finalizó.