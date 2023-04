Naidenoff: “El gobierno tiró la toalla y de acá a diciembre vamos a asistir a un festival de acusaciones porque no se hacen cargo de sus responsabilidades”

Luego de que la divisa aumentará su cotización en 62 pesos (+15,5%) en 6 días, y ante las escasas medidas del gobierno para contener la subida, el Senador Naidenoff apuntó al gobierno de Alberto Fernández: “ Este es un gobierno rendido, incapaz de ofrecer soluciones, que ve como cada día la economía empeora, la pobreza sube, la inseguridad crece y no hacen nada para poner un freno.”

“La subida del dólar es el reflejo de un gobierno que desertó en sus responsabilidades. Las imágenes que vemos son un presidente bromeando con que Robert de Niro lo interprete en una película mientras la realidad le quema a la gente” afirmó Naidenoff, y agregó: “a eso se suma una vicepresidenta que maneja su propia agenda y no se hace cargo de que este monstruo es responsabilidad suya”

Sobre la estrepitosa subida del dólar el Senador comentó que “cuando vos tenes variables económicas como el dólar o la inflación subiendo permanentemente eso se traduce en una economía sin precios”

“Cuando uno charla con los comerciantes formoseños se da cuenta que la están pasando mal, la situación es insostenible. La remarcación de precios es habitual y ya nadie sabe cuanto sale la leche o el pan que compra todos los días. Los ciudadanos perdieron cualquier horizonte de previsibilidad”.

“Y a esto se le suma el desabastecimiento, porque los insumos no entran al país o porque la plata que recauda el comerciante en un mes no le alcanza para cubrir los gastos fijos. Este gobierno está destruyendo a la clase media y se está llevando puesta a los comerciantes”.

“En Argentina 2 de cada 3 niños son pobres. Tenes 5 de cada 10 argentinos trabajando en la informalidad. Tenes jubilaciones mínimas que no alcanzan para cubrir la canasta básica de nuestros adultos mayores. Cuando el dólar sube, los precios suben. Y toda esta gente que ya está muy mal, pasa a estar peor.”

“Qué alguien me explique cómo con 39,2% de pobreza y 104,3% de inflación interanual irrefrenable el gobierno puede seguir mirando a un costado. Acá nadie se hace cargo; no se hacen cargo los de arriba, y tampoco los gobernadores que con su aval respaldaron las medidas del gobierno nacional”

“Porque no nos olvidemos que fue el mismo Gildo Insfrán quien en 2019 apoyó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los gestores de decadencia sin precedentes para el país”. “Insfrán se tiene que hacer cargo, desdoblar las elecciones no le va a alcanzar para hacer olvidar a la gente que él dio su apoyo a este gobierno”

Además, Naidenoff agregó que “el gobernador del modelo formoseño, el que llevó a Formosa a un 13,2% de indigencia, el más alto de todo el país, el que destruyó la matriz productiva de la provincia y el que se sostiene a base de sometimiento y amedrentamiento es también responsable y eso se va a reflejar en las urnas en estas elecciones.”

Finalmente, Naidenoff reflexionó sobre las posibilidades de un futuro gobierno de Juntos por el Cambio: “Para nosotros está más que claro: Juntos por el Cambio es la única alternativa que puede sacar a la Argentina de la debacle a la que la sometió el kirchnerismo”. “Nosotros tenemos un plan, gente trabajando hace meses en un programa económico y de gobierno integral que vamos a poner en práctica desde el día uno. Y, sobre todo, tenemos la responsabilidad y la vocación para llevarlo adelante. El horizonte de salida es el cambio de gobierno”.