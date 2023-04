Neme: «Nosotros somos la renovación y queremos transformar la política»

El Grupo de Medios TVO habló con la diputada provincial de “Nuevo País” Gabriela Neme para saber si será candidata a intendente de la ciudad de Formosa; si bien la legisladora no negó esa información si fue prudente al decir que hay que esperar porque que aún no se sabe si Fernando Carbajal y Francisco Paoltroni se unirán para competir contra Gildo Insfrán; lo que si reiteró es que su espacio representa la “renovación” y “queremos transformar la política”.

Al comenzar la charla indicó que se encuentra en Buenos Aires realizando múltiples gestiones. “Volvimos con la Hermana Marta Pelloni para tramitar papeles de la Red y aprovechamos para hacer algunos encuentros políticos, estuvimos con Horacio Larreta, estamos tratando de cerrar una capacitación de derecho constitucional y viendo la posibilidad de llevar a Formosa a Daniel Sabsay”, asintió.

Consultada por su candidatura dejó en claro: “siempre dije que vamos a participar y que estamos trabajando en la unidad, pero todavía no está cerrado absolutamente nada, tenemos dos candidatos a gobernadores que ninguno de los dos quiere ceder algo, es necesario encontrar una salida, yo acompañaría con la candidatura a intendente pero todavía no está confirmado porque no sabemos quién va a ser nuestro candidato a gobernador, y eso habría que consensuarlo con él y ver si me quiere llevar”.

Hablando de esta necesaria “unidad” por parte de la oposición, Neme expresó que sería una pena que no suceda y consideró que “el grave problema de nuestro país es que siempre nos centramos en lo que nos divide, porque a veces nos separa un 70%, pero nos une un 30, entonces creo que hay que concentrarse en el mayor porcentaje porque tenemos una responsabilidad política y una oportunidad histórica no solo de ganarle a Insfrán sino también de quedarnos con la intendencia de capital que no es poca cosa, entonces hay que poner lo colectivo en lugar de lo individual, al gente nos está mirando, nos pide unidad”.

“Entendemos que mi participación es casi necesaria por lo que representa nuestro equipo en el territorio, en el acompañamiento a los vecinos. Nosotros estamos dentro del Frente Amplio Formoseño por eso estamos intentando que Francisco Paoltroni pueda realmente acompañarnos”, dijo.

Seguidamente, indicó que debe ser muy prudente en sus declaraciones porque “por ejemplo si Paoltroni o Carbajal dicen que se bajan con la condición de que yo no sea candidata lógicamente que no lo seré, si la prenda para la unidad soy yo depongo mi actitud entonces”.

En otro tramo de la entrevista, la legisladora fue consultada por el rumor de que Fernando Carbajal se bajaría a la candidatura de intendencia de la ciudad, comentó que si eso pasara “yo también participaría porque la Ley de Lemas nos habilita y porque es importante sumar”.

“Esto va más allá de los nombres, tenemos que lograr un Frente que genere confianza en la gente; desde nuestro Frente estamos trabajando mucho en la renovación, los candidatos que pongamos van a ser personas nuevas que vengan del trabajo, no queremos seguir con las viejas prácticas políticas de las reelecciones indefinidas, de quedarse con que si no vivís del Estado no podés hacer nada, queremos realmente transformar la política”, siguió diciendo.

Fabián Olivera

Otra cuestión que no se dejó pasar de largo fueron los dichos del ex concejal capitalino Fabián Olivera. “Cuando Fabián perdió su candidatura hace dos años se peleó con el radicalismo y se quedó afuera, entonces se acercó a nosotros que le abrimos la puerta a todos siempre, evidentemente tenía intenciones de ser él el candidato, pero la verdad es que nosotros apuntamos a otra cosa, siempre se lo dije, lo hablé con él, nosotros somos la renovación”, respondió.

“Tenemos que buscar un candidato que trabaje para la gente, eso tiene que ser así, los espacios se tienen que fortalecer”, consideró Neme.

En este sentido lamentó las declaraciones de Olivera porque “incluso en los mensajes privados de Fabián me decía ‘todo bien Gaby, te quiero mucho, nunca hubo un compromiso con vos’, y después sale a lamentar que no le damos los cargos a los amigos; los cargos no son para los amigos, están equivocados si piensan eso, hay que construir de cara al pueblo y sus necesidades”.

“Es una pena que se especule con lo individual en este contexto histórico, tenemos que darle la confianza a la gente, no importa si se defrauda a la dirigencia porque a quienes no hay defraudar es a la gente que esta cansada de los políticos especuladores”, añadió la diputada.

Acuerdo con el PRO

Por otro lado, negó rotundamente el rumor de un supuesto acuerdo con el PRO para que lleve un candidato de ese sector. “Eso no es verdad, el día que cerremos la lista se terminan las mentiras. Con el carácter que tengo pensar que Horacio Rodríguez Larreta me va a manejar mi candidato es imposible”, se sinceró.

“Estamos del lado de Rodríguez Larreta porque tiene un equipo de trabajo inmenso que nos pueden capacitar, con quienes podemos ver qué nos pueden brindar para trasladar a Formosa”, asintió.

Finalmente, la diputada de Nuevo País explicó que, si bien más adelante se pueden construir otros Frentes, hoy en Formosa la oposición es el Frente Amplio Formoseño y por ello es necesario estar unidos. “Yo creo que la oposición es el Frente Amplio Formoseño, no hubo tiempo de construir otro. Después de que pasen las elecciones se podría armar otro Frente porque lógicamente nadie quiere quedar pegado con prácticas del pasado, hay que renovar, mostrar que somos nuevos, que venimos a conjugarnos para formar una opción que le dé confianza a la gente; si no logramos construir la confianza nada va a cambiar, y eso se hace estando en la calle”, culminó.