Neme realiza su campaña sin “aparato político” de los grandes partidos, pero con “mucho pueblo”

En su recorrida por los barrios, la precandidata a diputada nacional por el Frente “Estamos Con Vos”, Gabriela Neme confesó: “no tengo bolsitas de mercadería para repartir, tampoco chapas ni colchones, pero sí la esperanza de que se ha perdido el miedo a causa de tantas injusticias”.

Seguidamente aseveró que se siente sorprendida por la empatía de la gente y el reconocimiento a su trabajo y su lucha permanente en los momentos más duros de avasallamientos a los derechos humanos.

Por otro lado, la actual concejal formoseña expresó su sorpresa ante las muestras de afecto en los barrios “se me acercan hombres y mujeres de todas las edades, religiones, partidos políticos y clases sociales, jóvenes y niños emocionados y muy entusiasmados por la esperanza de una Formosa mejor, distinta, sin miedo a decir lo que se piensa por temor a represalias”.

Neme remarcó que las mayores preocupaciones de la gente son la falta de trabajo, la inseguridad y el precario sistema de salud que está pandemia dejó al descubierto. Gaby, como la conoce la mayoría de los vecinos, se mostró muy optimista con respecto a las urnas porque dijo que “a pesar de no contar con todo el aparato político de los grandes partidos, es la gente la encargada de movilizar los barrios”.

“Cuesta, por la campaña desleal por parte de los otros sectores políticos, pero cada vez más personas nos asocian al color naranja y reconocen en nosotros esa alternativa al gildismo enquistado en el poder y a la vieja oposición tibia que siempre miró desde afuera el sufrimiento del pueblo, se sienten representados por Estamos Con Vos”, remarcó.

La precandidata a diputada nacional finalizó calificando de “exitosa e insólita esta campaña que cada día muestra a más personas con una gran convicción de votar por la Formosa de las oportunidades y el trabajo. No quieren votar por un partido, sino por un conjunto de valores, ideales y acciones concretas que realmente representa e incluye a todos y esa es la alternativa que encuentran en la boleta naranja”.

