Néstor Vázquez: «Muchos trabajadores nos piden un aumento superior al 60 por ciento»

El secretario general de ATE en Formosa, Néstor Vázquez visitó los estudios de Expres en Radio y habló de diferentes temas entre ellos el arreglo por paritarias celebrado en Buenos Aires en el que se llegó al 60 por ciento, situación que le permite en la provincia pelear por esta misma cifra aunque varios afiliados ya solicitan una cifra mayor. «En el transcurso de la semana que viene vamos a sentarnos a hablar porque hay muchos trabajadores que piden un poco más que el 60 por ciento de aumento para después del mes de septiembre».

Vázquez comenzó diciendo «nosotros le hemos pedido al Gobernador para tratar de adelantar las cuotas del aumento salarial, sucedió y creo que esto sirve para poder graficar lo importante ese pedido y que el Gobierno haya escuchado lo que le pedimos, pero en el medio hubo una movilización convocada por la CTA a nivel nacional y que acá hemos tenido por suerte también fue un trabajo unificado con otros sectores sociales que nos ayudan y se solidarizan con nosotros y plantean también sus reclamos, esto fue una movilización importante la del 24 de mayo».

Y continuó «a nosotros no nos convocan a las reuniones paritarias. Desde que hemos recuperado nuestro edificio, a nosotros nunca nos han invitado a participar. Nosotros desde que empezamos a pedir lo que la gente nos solicita todos los días y nosotros les planteamos al Gobierno».

En relación a cuál es la importancia del adelanto, el dirigente gremial indicó que «de alguna manera esto tiene una vinculación el aumento del 15 por ciento y el aguinaldo porque nosotros tenemos un arreglo paritario del 60 por ciento a nivel nacional y ahora tenemos luz verde para pedir en la provincia el 60 por ciento como mínimo, de todas maneras hay que decir que hay compañeros que piden un poco más, pero son cuestiones que las vamos a ir planteando en el transcurso de esta semana y lo vamos a plantear y vamos a ver cuánto pedimos porque la inflación ya nos pisa los talones».

Trabajadores del interior

«Creo que los gremios tenemos deudas pendientes con los trabajadores de los municipios porque en tantos años de democracia que haya trabajadores que ganan por debajo de la línea de la indigencia, creo que en eso hay una irresponsabilidad muy grande», manifestó Vázquez.

«Nosotros estamos para que se vayan visibilizando las realidades, no les podemos pedir a los trabajadores que se quejen de esto, si esta es la única entrada que ellos están teniendo», indicó.

«Los Intendentes no se quejan del dinero que reciben de coparticipación porque no se sabe cuanto les toca a los 37 Municipios y lo que sucede es que sufren los trabajadores que hay algunos que cobran solo unos 15 mil pesos de salario cuando el piso es de 46 mil pesos. Todos deberíamos reclamar que se cumplan con los salarios básicos por lo menos», explicó.

