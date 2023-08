Nicki Nicole y Peso Pluma confirman suromance con mensajes en los shows y regalos

La rosarina cumplió 23 años y mostró el romántico presente que recibió del cantante mexicano que es sensación en el mundo y con quien comenzó una relación tras su separación de Trueno

Este viernes 25 de agosto Nicki Nicole cumplió 23 años y compartió en su cuenta de Instagram el romántico regalo que recibió de parte de Peso Pluma, el cantante mexicano que es sensación en el mundo con sus corridos y con quien viene dando los primeros pasos de una relación que a la rosarina le llega después de su separación de Trueno.

Si bien no lo escondían -interactúan de manera intensa en las redes, se dejaron ver juntos en Disneyland Paris y en sus shows se dedican canciones sin nombrarse de manera explícita-, esta vez Nicki decidió mostrar el imponente arreglo floral y vegetal que recibió de parte del mexicano que firmó “Ella baila sola” (junto a Eslabón Armado), la canción más escuchada del verano boreal.

“Feliz cumple p mí”, escribió la rosarina, textual y junto con un corazón en llamas, sobre una foto que subió a sus Instagram Stories en la que se la ve rodeada de una montaña de flores blancas. “Alguien me hizo un altar de cumpleaños”, agregó debajo para definir el presente, junto con dos corazones de color rosa y un emoji con lágrimas de emoción. Como no mencionó al remitente y para que no queden dudas, un rato después el mexicano compartió la story en su cuenta y le agregó los emoticones con los que le suele comentar las publicaciones a Nicki: corazones negros y una reina de pelo azabache con su correspondiente corona. Y abajo, una dedicatoria: “Feliz cumpleaños, BB!”.

Pocas horas antes de cumplir 23 años, Nicki Nicole había dado un show en Santiago de Chile y a su nuevo novio le dejó algunos mensajes pícaros entre las canciones. Aunque, claro, sin la necesidad de nombrarlo. “Una pequeña dedicación. Ay, ay, ay… El amor”, anunció antes de cantar “Llamame”. Y después de entonar el estribillo (que dice: “Baby, dime, a ver, dime de esta noche, ¿qué vamo’ a hacer? / To lo que me pidas, yo te lo daré…”) soltó un “¡para vos!” con una sonrisa cómplice.

Más adelante en el recital se animó a improvisar un “en una de esas vueltas me voy pa’ Mé-xi-co” con el que logró la ovación de su público luego de captar el guiño amoroso. Fue una especie de correspondencia a la dedicatoria que Peso Pluma suele hacerle cada vez que canta “Por las noches”, el tema del cual editaron juntos un remix en marzo de este año. “Esta canción es muy, muy, muy especial. La quiero dedicar y le quiero mandar un beso hasta donde esté, hasta el otro lado del mundo para mi reina hermosa”, pronuncia el cantante a modo de intro.

Según contaron ellos mismos, el día en que grabaron el videoclip de esta canción -que en junio pasado cantaron juntos y mirándose a los ojos en un show de él en Guadalajara- fue cuando se conocieron personalmente. Enseguida la buena onda que venían teniendo a través de las redes sociales tomó otras formas y, ahora, están viviendo un amorío signado por la distancia impuesta por sus respectivas agendas, repletas de compromisos.

Aunque cada tanto hay un respiro: la semana pasada el cantante nacido como Hassan Emilio Kabande Laija viajó de incógnito a la Argentina y fue captado por una fan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sin compromisos públicos, el movimiento del mexicano encendió los rumores de un posible encuentro con Nicki, quien había llegado pocos días antes al país para poner a punto los ensayos correspondientes al tramo sudamericano de su actual gira.

Este nuevo amor para Nicki llega tras su ruptura con Trueno, con quien estuvo en pareja durante dos años y llegando incluso a comprometerse. Según pudo saber Teleshow, la decisión la habría tomado la rosarina a partir de ciertas actitudes del rapero oriundo de La Boca que no le agradaron y que de hecho se traslucen en muchas de las letras de su disco Alma, editado en mayo pasado. Sin embargo, al momento de promocionar el álbum, la rosarina no quiso dar declaraciones públicas sobre la separación (“Ser vulnerables en público nos hace humanos, aunque en mi carrera prefiero no tener que hacerlo. Hago catarsis con la música”, le dijo a este medio) e incluso descartó rumores de romance con su colega Ysy A.

