Nico Occhiato contó cómo reaccionó su padre cuando empezó a ganar plata con Instagram

Con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram, Nico Occhiato se convirtió en una de los influencers más cotizados de la Argentina. El actual conductor tenía una vida normal hasta que en el año 2014 entró a Combate, el reality que se emitía por la pantalla de El Nueve. A partir de ese momento y al igual que le sucedió a todos los participantes del programa, empezó a reclutar fanáticos en sus redes sociales. Y esto, al poco tiempo, se convirtió en una importante fuente de ingresos para él.

Lo cierto es que, por aquel entonces, nadie imaginaba la cantidad de dinero que se podía llegar a ganar con solo publicar una foto o un video. A tal punto que el mismo Nico comenzó a comercializar sus posteos cuando todavía no tenía ni siquiera una caja de ahorro en el banco como para que le pudieran depositar los correspondientes pagos. Y es por eso que le pidió a su papá, Antonio, que le diera el CBU y el número de su cuenta para que pudieran acreditarle sus ingresos ahí.

Pero claro, al ver que las sumas que entraban a sus arcas eran cada vez más importantes, el padre de Occhiato se preocupó. “Eran mis primeros chivos, en los que ni siquiera estaba de moda el Instagram. Era la época de Combate y no era común esto de hacer una publicidad en redes. ¡Ni yo estaba acostumbrado! Y, como no tenía ni caja de ahorro ni nada, le dije a mi viejo que le iban a depositar a él. Me dice:’¿Por qué es?’ ‘Por subir una foto’ ‘¿Adónde?’ ‘A Instagram, pa’”, empezó relatando Nico invitado a No Es Tan Tarde, por Telefé.

Y luego reveló cuál era la sospecha de su progenitor: “Un día me sentó, sin que esté mi vieja, y me dice: ‘Tenemos que hablar, eh’. ‘¿De qué?’, le pregunto. Y me dice: ‘Yo no le voy a contar nada a tu mamá, pero me vas a meter en un quilombo a mí, la caja de ahorro es mía, la cuenta es mía…¡Hijo, por Dios! ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde es esta plata? ‘El Instagram?, le digo. ‘No, la verdad’, me dice él”.

Cabe recordar que Nico conoció a Flor Vigna en Combate y mantuvo con ella un noviazgo que, después de muchas idas y vueltas, se terminó definitivamente hace un año y medio. Sin embargo, el cariño entre ellos quedó intacto, a tal punto que volverán a trabajar juntos en El último pasajero, el programa de entretenimientos que debuta este domingo por la pantalla de Telefé.

“Ya habíamos laburado juntos con Flor, pero ahora lo vamos a hacer desde otra situación sentimental y la mejor como siempre. Es un placer laburar con ella”, señaló Occhiato al ser consultado por Intrusos, el ciclo de espectáculos de América. Y dejó en claro que, aunque su ex ya haya encontrado el amor en los brazos de Luciano Castro, no tienen ningún impedimento para volver a compartir la conducción de un ciclo como cuando hicieron Tenemos Wifi por Net TV.

En otro orden, aunque desde su separación de Vigna se lo relacionó con varias mujeres, Nico aseguró estar sin pareja en la actualidad. “Estoy soltero y estoy tranquilo. Yo elijo no hacer tan pública mi vida íntima, en eso estoy tranquilo. Prefiero guardármela para mí”, dijo en diálogo con Socios del Espectáculo, por ElTrece.

