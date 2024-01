Nico Occhiato habló tras blanquear su noviazgo: la exposición pública y la reacción de Flor Vigna

Había pasado poco más de un día y el 2024 ya tenía el primer romance confirmado. A decir verdad, era un secreto a voces y acorralados por las pruebas fotográficas, los involucrados decidieron hacerlo público y en el sentido más literal del término. Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se besaron al aire de Luzu TV, haciendo realidad en ese momento el hashtag Occhiamin, con el que sus seguidores en las redes sociales hacían fuerza por verlos juntos.

Todo ocurrió al aire de Nadie dice Nada en Luzu TV, que estrenaba su programación de verano en Pinamar. En un momento del programa, Occhiato se corrió de la rutina y fue directo al asunto: “Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos…”. “Que somos boludos”, la interrumpió Flor Jazmín, abanicándose para evitar el calor.

Luego de un segundo de silencio, llegó lo que todos querían escuchar. “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, dijo Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”, señaló con la voz entrecortada. Y ya no hubo más palabras. Primero, se tomaron de la mano y enseguida, se dieron el beso que esperaban todos sus seguidores.

Como era de esperar, el momento se volvió tendencia en las diferentes plataformas. No solo ellos, también sus exparejas -Flor Vigna y Agustín Franzoni- y hasta Nati Jota, a quien se había vinculado con el conductor. Lejos de las polémicas, hubo intecambio de buenos deseos. Y de todo esto hablaron los flamantes novios, ya con cierta perspectiva de lo que había sucedido.

“Estoy contento”, resumió Occhiato en diálogo con Socios del Espectáculo y reveló el detrás de escena de la confesión al aire. “Ya nos estaban sacando fotos y lo contamos en nuestro contexto que es el programa, donde decimos la realidad”. Además, agregó que el hecho de trabajar juntos “nos divierte. Venimos re bien” y se refirió a su frase previa al beso. “Uno estaba soltero y no pensé que me iba a pasar y me pasó, y cuando esas cosas te pasan son imposibles de frenar”.

En lo que coincidió con su novia, también abordada por el programa de El Trece, fue en la mención al comienzo del noviazgo: “Hace poquito. Si bien nos conocemos hace cinco años con Flor, hace poco nos empezó a pasar esto”, señaló Occhiato. “Compartimos mucho tiempo, siempre estuvimos en proyectos de hace tiempo, pero esto nos empezó a pasar hace poquito”, apuntó Peña casi en espejo, sin animarse ninguno de los dos a ponerle fecha exacta al comienzo.

Occhiato también negó que haya atracción del primer día: “Venimos laburando hace mucho, eramos amigos, conocidos, se dio ahora, siendo los dos solteros”. Dijo llevar la exposición y los comentarios “como podemos, hay de todo y es normal, estamos expuestos y eso viene con la opinión de la gente”. Y habló tanto de Flor Vigna -“la mejor con ella, re contento por cómo le va, me mandó un mensaje para mi cumple y hablamos re bien”- como de Nati Jota -“la mejor también, hablamos, me mandó un mensaje”-.

A su turno, Flor Jazmín expresó sus sensaciones: “Una locura, nos sorprendió la repercusión, estamos muy contentos. Era darle tiempo y ver para qué estábamos. Y estamos en esta”, afirmó la bailarina, que justificó el beso al aire. “El programa se basa muchas veces en dar nuestra opinión personal de nuestras vidas, era un poco difícil ocultarlo. Por momentos nos miramos y no lo podemos creer, compartimos hace años muchas cosas muy distintas, pero nunca desde ese lugar”.

Peña habló de las exparejas: “Con Flor tengo la mejor, vi lo que dijo y me pareció re piola. Recibimos todos mensajes lindos”. Y respecto a Agus: “Una comparte mucho tiempo e intimidad con una persona y ese cariño no se puede cambiar de la noche a la mañana, no desaparece”. Y cerró sin ponerle etiquetas a lo que sienten. “No hay una fecha ni un rótulo, hay mucho amor, mucho cariño y… es una monogamia”.