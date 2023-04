Nicolás Cabré habría comenzado un romance con la exnovia de Luis Miguel

El actor y la modelo Mercedes Villador coincidieron en México donde actualmente ambos residen e intercambiaron varios gestos románticos en las redes sociales

Nicolás Cabré se fue temporalmente del país para arribar en su nuevo destino por unos meses: México es entonces por ahora, su hogar. Aunque el motivo principal de esta aventura que lo tiene al actor en el exterior es por cuestiones laborales, también está disfrutando al máximo de su estadía y conociendo varios puntos turísticos.

“Un poco de trabajo, y un poco de turismo… ¡¡Buena semana para todos!!”, escribió el actor junto con una espectacular selfie que se sacó con el mar cristalino de fondo contemplando las playas paradisíacas que ofrece México. Además de trabajar, el actor compartió sus momento de running por la Ciudad y visitó las pirámides entre otros planes que realizó y fue compartiendo en sus redes sociales.

Y si bien desde que se separó de Laurita Fernández el actor fue vinculado sentimentalmente con otras mujeres, Cabré no blanqueó ninguna nueva relación hasta ahora que parecería haber una nueva mujer en su vida. Se trata Mercedes Villador, la modelo argentina que estuvo en pareja con Luis Miguel hasta hace unos meses y que también está viviendo en México. Fue ella quien blanqueó públicamente el romance a través de su cuenta de Instagram donde tiene casi 50 mil seguidores.

En el posteo, la modelo compartió dos selfies que se sacaron con el actor. Están muy cerca cachete con cachete demostrando confianza y complicidad. Además a ambos se los ve con una sonrisa en su rostro. Junto con el posteo escribió un escueto texto dejando dos emojis, la bandera de Argentina por un lado y un corazón rojo. Nico que es más bien perfil bajo, no compartió las imágenes en sus redes pero sí le respondió con un corazón y ella con un beso y un abrazo, todo en emojis.

¿Pero quién es Mercedes Villador? En julio del año pasado la modelo fue vista junto al reconocido artista Luis Miguel en las playas de Miami.

Mercedes Picky Villador, habría salido con el cantante un año, desde el 2021 hasta julio de 2022. En los eventos, vacaciones o cenas en lujosos restaurantes, ella es quien lo acompañaba a cada plan y fue Lucía Miranda, la viuda del representante de Luis Miguel, Hugo López quien confirmó el romance en su momento.

Según reveló Miranda en aquel entonces con ¡Hola! Argentina, fue el mismo Luis Miguel quien le confesó que “está en pareja con una chica misionera y que estaba muy tranquilo”.

La pareja se habría terminado y al poco tiempo el cantante conoció a una nueva mujer con la que sale hace siete meses. Se trata de Paloma Cuevas, ahora sí ambos confirmaron su relación de una manera muy particular: simplemente, dejaron de ocultarse y eligieron vivir su amor sin tener que dar ningún tipo de explicación. Primero, habían sido vistos en un exclusivo restaurante de Nueva York, disfrutando de una velada y muy cerca, haciéndose caricias.

Y luego, hace exactamente días nada más la pareja fue fotografiada en el aeropuerto de Madrid, a punto de tomar un vuelo privado hacia lo que fueron sus primeras vacaciones como una familia ensamblada: se sumaron Paloma, de 14, y Bianca, de 11, las hijas que la empresaria española tuvo con su exmarido, el torero Enrique Ponce. El destino elegido fue Costa del Sol: allí, se habrían hospedado en la casa que el artista mexicano tiene en la Urbanización La Zagaleta, de Marbella.

Casualmente, en paralelo a que Luis Miguel blanqueó su romance con Paloma, Mercedes Villador, su ex, compartió una foto muy cerquita de Nicolás Cabré. ¿Nació el amor?

