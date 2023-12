Nicolás De Los Santos: «Tenemos algo fundamental que es un gran grupo humano»

El base del Eterno realizó el balance de la primera etapa de la competencia.

En su tercer año en la máxima categoría nacional, Riachuelo culminó la primera fase de la competencia con un balance 6-8 que lo ubica en el 14° puesto en la tabla de posiciones. El elenco dirigido por Sebastián González logró despedir el año en condición de local con dos triunfos ante Argentino y San Martín.

Y en su última gira cosechó una victoria y una derrota: se impuso ante La Unión por 73 a 64 y luego cayó ante Oberá por un ajustado 80 a 78 que se definió en la última pelota del partido.

Nicolás De Los Santos, una de las figuras del equipo, con un promedio de 11.64 puntos por juego, habló sobre las últimas dos presentaciones del elenco riojano: «Esta última gira fue positiva. Siempre ganar uno de los partidos es bueno y más en esta liga tan competitiva. Obviamente nos dolió perder con Oberá en la última pelota porque hicimos un gran trabajo durante los cuarenta minutos», indicó. Luego continuó: «Veníamos de ganar en Formosa y, como dije antes, siempre ganar uno de los dos partidos es positivo, pero tenemos que seguir trabajando porque podríamos habernos llevado ambos partidos».

El deportista también se refirió a las sensaciones con las que terminaron esta primera etapa del torneo: «Son sensaciones raras porque mirando la tabla de posiciones nos encontramos en un lugar que no esperábamos a principio de temporada. Tenemos equipo como para estar más arriba, tenemos material, jugadores jóvenes y de experiencia para poder mejorar», se sinceró.

En esa línea de ideas también mencionó qué expectativas tienen para el siguiente año: «Este parate nos va a servir para dar vuelta la página, recargar pilas y pensar en lo que viene para poder seguir creciendo en la competencia».

En cuanto a su rendimiento personal, Nicolás sostuvo: «En lo personal estoy bien, obviamente tuve altibajos como el equipo, pero me siento muy cómodo con la idea de juego de Seba y con todo el plantel en general». Y continuó: «Tenemos algo fundamental que es un gran grupo humano, tanto de jugadores como cuerpo técnico y dirigentes. Eso en el día a día es primordial para después verlo en los resultados».

También contó cómo se siente en el club y en la ciudad: «Súper bien, la ciudad y el club me recibieron muy bien. Estoy muy cómodo en el equipo. La Rioja es una provincia muy linda, tuve la posibilidad de visitar algunos de sus lugares y estoy maravillado».

Finalmente, el deportista se despidió con un mensaje para todo el público riojano: «Un saludo para toda la gente que en los últimos partidos de local fueron a la cancha a alentarnos. Creo que el equipo todavía tiene que demostrar más, eso es un trabajo pendiente de nosotros, pero siempre nos acompañan y lo valoramos mucho».

LNB: Matthew McCarthy

no continuará en Platense

Por razones estrictamente de índole personal y familiar, el pívot australiano se marcha de Platense tras llegar al receso de la temporada, luego de un rendimiento de menor a mayor que culminó con una gran actuación en el último encuentro ante Obras.

McCarthy llegó al Calamar para el inicio de la Liga Nacional, ya que no viajó a disputar a InterLigas, y cerró su etapa en el club con un total de 14 partidos, con promedios de 10.07 puntos, 4.07 rebotes y 70% en tiros de tres puntos (7/10).

El interno, de 27 años y 2.05 de altura, hizo su carrera universitaria en San Francisco y luego tuvo pasos por su país, Países Bajos, Rumania y Portugal. A Platense llegó tras jugar en el Parnu Sadam de la KML de Estonia, con 8.4 puntos y 3.6 rebotes de promedio.